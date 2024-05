¿Cuánto es la prima de la pensión en 2024? Pensionados que la recibirían en junio de este año

Para los colombianos, junio representa la llegada de uno de los meses más esperados del año, debido a que convoca la primera temporada vacacional de este 2024 y el pago de la ansiada prima de mitad de año.

Es común que las familias de todo el país planeen algunos días de descanso por fuera de la cotidianidad gracias a este periodo en el que se suman los puentes festivos y llegada de esta prestación social. Mientras otros organizan sus finanzas para el pago de sus deudas o el abono a los ahorros personales.

Sin embargo, para todos los trabajadores, que cuentan con contrato formal, la llegada del sexto mes del año es sinónimo de recibir un “reconocimiento por todo el semestre trabajado o proporcionalmente a su tiempo trabajado”, tal como los establece el Código Sustantivo del Trabajo.

¿Los pensionados reciben prima?

Una de las dudas más frecuentes entre las personas que reciben su pensión es si son merecedores de una prestación similar a la recibida por los trabajadores con contrato formal. Sin embargo, para aquellos ciudadanos que han alcanzado su pensión, el tratamiento es diferencial en este caso.

Si bien los pensionados no cuentan con una prima establecida por ley colombiana, tienen derecho a una mesada que son distribuidas en los pagos que se hacen cada mes durante un año.

Mesada 14

No obstante, la Ley 100 de 1993, que se mantuvo vigente hasta el 2011, estableció una mesada adicional al año, la cual sería recibida por un grupo de pensionados, bien sea por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, y miembros de la Fuerza Pública que cumplieran con esta serie de requisitos:

• La persona fue pensionada antes del 25 de julio de 2005 y su pensión no es superior a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• La persona fue pensionada entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y su pensión no es superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las que NO superen dicho monto tendrán derecho a la mesada catorce, las que SI lo superen no tendrán derecho.

Este pago se llevará a cabo durante junio, dependiendo de la fecha en la que reciba su mesada.

Para las personas que se hayan pensionado con posterioridad a esta última fecha, es decir, luego del 31 de julio, ya no existe derecho a reclamar el pago de esta mesada adicional.

¿En qué va el proyecto de la Mesada 14 en el Congreso?

Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro ha buscado la manera de revivir esta prestación, tal como lo ha informado la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien detalló que el Ejecutivo presentaría en los próximos días un proyecto de reforma.

Mientras tanto, el Senado aprobó el pasado 30 de abril la inclusión de la Mesada 14 como un derecho permanente para los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La iniciativa, que fue aprobada con 56 votos a favor, busca reconocer la labor y el sacrificio de los miembros de la fuerza pública, quienes ponen en riesgo su vida a diario para proteger la seguridad del país.

Ahora, el proyecto, que superó ya seis debates en el Senado, deberá seguir su curso en la Cámara de Representantes, donde deberá sortear dos nuevas discusiones antes de convertirse en ley.