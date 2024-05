Infórmese: Lista de trabajadores que no recibirán prima en junio de 2024 ¿por qué?

Junio es uno de los meses más esperados por buena parte de las familias en Colombia. Un mes en el que se conjugan la llegada de la primera temporada vacacional, el inicio de uno de los periodos con mayor número de festivos y el pago de la prima de mitad de año.

Debido a la suma de todas estas condiciones, muchas familias planean unas anheladas vacaciones dentro y fuera del territorio nacional. Sin embargo, otros hogares organizan sus finanzas para el pago de sus deudas o el abono a los ahorros personales y comunes con la llegada de esta prestación social.

La prima de la mitad de año representa uno de los pagos más ansiados entre los trabajadores que cuentan con ingreso que se recibe dos veces por año.

La Prima de mitad de año

El Código Sustantivo del Trabajo establece el pago correspondiente a la mitad del salario devengado por un empleado en “reconocimiento por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado”.

El artículo 306 del Código establece que el empleador está obligado a pagar la prima de servicios a más tardar en los primeros 30 días de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre, en los que se incluyen a todos los trabajadores con un contrato formal.

Entre los empleados que cobija esta prestación se encuentran empleados de compañías privadas, servidores públicos, y personas que desempeñen labores por días.

Esta ley detalla que esta prestación también incluye a: “a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general, a los trabajadores contemplados en el Título III del presente código o quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente”.

Lista de trabajadores que no recibirán prima en junio de 2024

No obstante, el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo deja claro que la prestación social denominada prima de servicios no cobija a todo tipo de empleados, por lo que no todos los trabajadores recibirán durante junio $650.000 adicionales a su sueldo.

Los trabajadores que no recibirán la prima de mitad de año son aquellos que se encuentran con contrato por prestación de servicios, trabajando como independientes, Trabajadores que reciben un salario integral, personas con contrato de aprendizaje o aquellos con contrato formal que cuenten con un salario que supere los 10 millones de pesos.

Aquellas empresas que no cumplan con esta obligación tendrían que asumir multas entre las 23,31 Unidades de Valor Tributario (UVT) y las 131.565 UVT, lo que representan montos entre los entre $1.097 millones y $6.192 millones, según lo establece el Ministerio del Trabajo.