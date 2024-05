Jueves 30 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Consternación en el Quindío por el asesinato de una menor de 14 años de edad en hechos que se presentaron en el municipio de Quimbaya, ya son dos mujeres asesinadas en menos de 48 hora en este departamento

Una menor de 14 años de edad identificada como Valeria Castaño Vega, de 14 años de edad fue asesinada en Quimbaya, Quindío

Según la información de la Policía Quindío los hechos se registraron a la una de la tarde de ayer miércoles 29 de mayo en el barrio La Ciudadela del municipio de Quimbaya donde los policías encontraron a una menor de 14 años que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, fue trasladada al hospital para atención médica, pero por la gravedad de las heridas fallece.

CTI realizo actos urgentes, la Seccional de Investigación Criminal del Quindío Sijin de la Policía está adelantando la investigación correspondiente en coordinación con la Fiscalía. Actualmente, se están analizando testimonios y revisando grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La diputada del pacto histórico Jessica Obando y líderes de colectivo de mujeres en el Quindío al condenar estos dos hechos llamó la atención de las autoridades que calificó como paquidérmicas en las acciones para hacerle frente a la violencia contra la mujer en el departamento.

Las autoridades en Armenia entregaron parte de tranquilidad sobre la alerta emitida por el Ejército de un posible atentado terrorista con carro bomba

A raíz del radiograma emitido por la Quinta División del Ejército Nacional a sus tropas alertando sobre la posibilidad de un atentado en cinco ciudades del país entre esas Armenia, el secretario de Gobierno de la capital quindiana Andrés Buitrago entregó las respectivas claridades.

Sostuvo que son comunicaciones internas del Ejército donde ellos constantemente entregan diferentes radiogramas para realizar alertas a las brigadas con el objetivo de generar los diferentes planes de trabajo.

Fue enfático en afirmar que eso no quiere decir que Armenia o ninguna de las otras capitales esté en una alerta especial. Llamó a la calma y tranquilidad de la ciudadanía para evitar la desinformación sobre el tema y sosteniendo que no significa que no emprendan las acciones concretas para revisar a profundidad la situación.

Precisamente realizarán un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación y reforzarán los puestos de control a las entradas y salidas de la ciudad con el fin de garantizar la seguridad.

Como incertidumbre calificaron las autoridades de salud del Quindío la solicitud de la EPS Sura al programa de desmonte progresivo

Y es que las directivas de la EPS a nivel nacional anunciaron que solicitaron una autorización ante la Superintendencia Nacional de Salud para una salida progresiva del sistema.

Al respecto el secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón dijo que el anuncio genera cierta incertidumbre ya que SURA es el segundo prestador más importante con 127 mil afiliados.

Aclaró que la Superintendencia cuenta con 60 días para aceptar o no dicha solicitud e incluso de establecer una intervención administrativa como ya ha realizado con otras EPS del país.

A pesar de lo anterior, envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios de que la prestación del servicio continuará en las mismas condiciones que se han venido generando actualmente.

A través de los canales oficiales de la entidad han sostenido que los usuarios no tienen que trasladarse a otras EPS puesto que seguirán entregando los servicios hasta que cuenten con las disposiciones del Gobierno Nacional.

Docentes en el Quindío exigen la firma de contratos con IPS para fortalecer la prestación de los servicios en el marco del nuevo modelo de salud

En la plaza de bolívar de Armenia se llevó a cabo un plantón en el marco del paro regional de maestros por las deficiencias en la prestación de los servicios de salud.

Mercedes Valencia, directiva del Sindicato de Educadores del departamento reconoció que a hoy no existe ni un solo contrato firmado lo que no permite avanzar satisfactoriamente en la implementación del nuevo modelo.

Sostuvo que todo el proceso ameritaba una logística bastante grande por eso la responsabilidad es del gobierno nacional y mediante este tipo de actividades exigen garantías en la calidad del servicio.

Advirtió que todo lo anterior afecta el sistema educativo porque en reunión con la secretaría de Educación de la ciudad evidenciaron que las incapacidades incrementaron lo que impide que los docentes asistan a las aulas de clases.

En ese mismo sentido se pronunció el docente pensionado, José Diego Jaramillo quien manifestó que vive un viacrucis por la falta de entrega de medicamentos de alto costo lo que ha empeorado su condición de salud.

Mencionó que sufre de una dificultad neurológica por lo que requiere un control permanente y es así como desde hace un mes no recibe sus respectivos medicamentos. Resaltó que cada inyección tiene un costo superior al millón de pesos y necesita dos mensual por eso exige celeridad en las entregas.

Armenia se sumará al paro nacional de sindicatos del Ministerio de Trabajo para exigir cumplimiento de los acuerdos

En efecto el cese de actividad será de manera indefinida y comenzará este viernes 31 de mayo hasta tanto exista una solución de fondo por parte de la ministra Gloria Inés Ramírez.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de los servidores públicos de la protección social en la ciudad, Rubén Darío Robayo sostuvo que habrá interrupción en la prestación del servicio debido a los incumplimientos del acuerdo colectivo para la vigencia 2023 – 2025.

Dijo que la petición se centra en la bonificación del 50% que estaba determinada a regir en el mes de marzo y la nivelación salarial.

Fue claro que hasta que la ministra no brinde las garantías no retornarán a la normalidad ya que dentro de las acciones que emprenderán están el cierre de las instalaciones y no se expedirá ninguna clase certificado. Agregó que son 34 servidores públicos en la planta de la dirección territorial del Quindío.

Los organismos de socorro en el Quindío advierten que el fenómeno de la niña será de alta intensidad y las lluvias incrementarán en el mes de junio

Fue llevado a cabo un consejo departamental de gestión del riesgo para socializar el plan de contingencia para la segunda Temporada de Lluvias del año 2024.

El director ejecutivo de la Cruz Roja Seccional en el departamento, Jaime Guiovanni Álzate informó que actualmente se vive una transición por lo que puede haber días soleados y otros con lluvias, pero alertó que el incremento se verá reflejado a partir del mes de junio.

Señaló que es clave el apoyo de los ciudadanos en cuanto a no arrojar basuras a las calles para evitar inundaciones y extremar las medidas de prevención en las zonas de alto riesgo.

También precisó que actualmente es importante el monitoreo permanente y en algunas comunidades han implementado las alertas tempranas familiares para que la misma ciudadanía genere la alerta a las autoridades competentes con el fin de evitar emergencias.

En Caracol Radio Armenia tenemos las reacciones de los diferentes sectores anti taurinos y taurinos luego de que el congreso aprobará el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia.

En la capital del Quindío desde octubre del 2014 no se programan corridas de toros en la plaza de toros El Bosque que hoy está abandonada, deteriorada y amenaza ruina.

La Secretaría de Gobierno y la Oficina Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres realizaron la primera mesa técnica del Comité Municipal de Manejo de Abejas Urbanas, donde se anunció que establecerán un decreto para definir las competencias en casos de ataque de abejas

Javier Vélez, director Omgerd explicó que “En Armenia existe la línea de atención 3162332682 para el reporte de estos enjambres y se cuenta con un protocolo para la captura de las abejas urbanas y el proceso de traslado del enjambre. Se está fortaleciendo esta mesa para tener una mayor efectividad y eficacia en la reacción de estas posibles emergencias”,

El director ejecutivo de la Cruz Roja Seccional en el departamento, Jaime Giovanni Álzate manifestó que se está preparando un decreto municipal para la atención correspondiente de acuerdo con los lineamientos de cada una de las entidades que integran el comité.

Fortalecimiento de la agricultura es pieza clave para mejorar la seguridad alimentaria

El Observatorio Económico de la Secretaría de Hacienda realizó el análisis de los resultados del Dane, evidenciando que, si el departamento disminuyó la contratación del personal dedicado a la agricultura, se estaría experimentando una disminución de las áreas cultivadas, lo que termina afectando la oferta alimentaria.

Otro indicio de que la oferta agrícola se esté afectando, corresponde a la disminución de las exportaciones del Quindío, que son principalmente agrícolas y que las cifras indican una reducción del 54.3% entre el primer trimestre de 2023 y 2022.

Estas dinámicas podrían estar incentivando un cambio en el uso del suelo en el Quindío, donde la producción agrícola se concentra principalmente en La Tebaida, Montenegro y Armenia, quienes aportan en su conjunto el 56% de la producción agrícola del departamento

Otro de los factores que está favoreciendo el aumento de la inseguridad alimentaria tiene que ver con las redes logística de distribución de alimentos. En efecto, al ser el departamento del Quindío una zona de paso desde el suroccidente del país para la zona centro y andina, los productos que se queda en el departamento depende de la fortaleza de la demanda en sus destinos. A mayor demanda central, menos será la disponibilidad de la canasta alimentaria en el punto de paso, en este caso Armenia.

A través de los mercados campesinos que se realizan en los municipios y a nivel departamental se busca hacerle frente a la inseguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en el Quindío.

Desde el Departamento para la Prosperidad social en el Quindío anunciaron que desde ayer 29 de mayo se inició de pagos del ciclo 5 (mayo), del programa Colombia Mayor, el que se extenderá hasta el 13 de junio 2024 junto con el pico y cedula a implementar.

Así mismo informa que en el Departamento del Quindío impactará a 7.050 adultos mayores de 80 o más años con un valor mensual diferencial de $225.000, los adultos menores de 80 años seguirán recibiendo el valor de $80.000. en los diferentes puntos de facilísimo.

Veeduría llama la atención de los entes de control sobre las dificultades en la prestación del transporte escolar en varios municipios del Quindío

Recordemos que la mayor complejidad se ha centrado en el municipio de Calarcá donde han sido constantes las manifestaciones, protestas y bloqueos por parte de padres de familia que reclaman el transporte escolar.

Mercedes Valencia quien coordina la veeduría al sistema educativo del departamento evidenció la preocupación por la problemática que dificulta la normalidad académica.

Detalló que han solicitado la intervención de la Contraloría para conocer el músculo financiero de las alcaldías que son las principales responsables del proceso de contratación.

Destacó que lo anterior es con la finalidad de conocer a ciencia cierta cuáles son las limitantes que no permiten brindar las garantías en el transporte escolar que es crucial para los estudiantes sobre todo de la zona rural del departamento.

Especificó que no solo ha tenido problemas el municipio de Calarcá, sino que históricamente también lo han evidenciado en Pijao y Génova.

En deportes, La pista de atletismo de la Villa Deportiva Ancízar López López será el escenario del Campeonato Nacional Sub-20 de Atletismo, donde cientos de deportistas de todo el país competirán no solo por los podios en sus diferentes disciplinas y categorías, sino también por los cupos para los I Juegos Nacionales Juveniles 2024, que se celebrarán en noviembre próximo en el Eje Cafetero.

El evento se desarrollará del viernes 31 de mayo al domingo 2 de junio, con jornadas programadas de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Por tal motivo, el director del Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio, confirmó que la pista será de uso exclusivo para los participantes del torneo, pero se reabrirá nuevamente al público el lunes 3 de junio a partir de las 5:00 a. m.

Miércoles 29 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío