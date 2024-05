Martes 28 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una mujer fue asesinada dentro de un local comercial en pleno centro del municipio de Montenegro, Quindío, las autoridades ofrecieron 10 millones de pesos de recompensa para quién de información sobre los autores de este ataque sicarial.

Según el reporte de las autoridades, los hechos se registraron en la tarde de ayer lunes 27 de mayo en la carrera 7 con calle 17 a una cuadra de la alcaldía de Montenegro, dónde sicarios le dispararon a una mujer y acabaron con su vida dentro de un local comercial.

El Comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta entregó el reporte “lamentablemente en la calle 17 número 6-44 en un establecimiento comercial se presenta el homicidio con arma de fuego de Angélica María Herrera Osma de 24 años de edad”

Y agrega el alto oficial “de acuerdo a las indagaciones preliminares, la víctima se encontraba dentro del establecimiento y en esos momentos sin mediar palabras fue impactada en varias ocasiones con arma de fuego por dos hombres, quienes emprendieron la huida en una motocicleta”

Según el deporte de la Policía, la víctima era comerciante del sector dedicada a la venta de artículos de decoración y piñatería para fiestas, las indagaciones preliminares por parte de Policía Judicial y de Fiscalía indican que la víctima no había tenido ningún tipo de situación referente amenazas por temas extorsivos o problemas de índole personal, por lo que al momento se desconocen cuál es la motivación de los hechos.

Policía Judicial Sijin junto con el Cuerpo Técnico de Investigación el CTI y la Fiscalía realizan todos los actos urgentes y la valoración recolección y aseguramiento de evidencia física y material probatorio en este caso “imágenes de video y pruebas testimoniales que servirán de insumo para el desarrollo de la investigación y para que en corto tiempo de acuerdo a ese trabajo continuado con Fiscalía pues logremos la identificación la judicialización y la captura de los responsables del hecho”

La alcaldía de Montenegro anunció a través de su alcalde Gustavo Pava una recompensa de 10 millones de pesos para quién de información sobre los autores de este crimen que ha conmocionado al emporio cafetero como es conocido el municipio de Montenegro, Quindío.

Tras el fallo de absolución a favor del excandidato quindiano a la Cámara de Representantes Libardo Taborda, sus abogados calificaron como un ‘Falso Positivo Judicial’ el proceso por presunta compra de votos

Cabe resaltar que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia absolvió al excandidato Libardo Antonio Taborda Castro de los delitos de concierto para delinquir y Corrupción al sufragante durante la campaña electoral a la Cámara de Representantes en el 2018.

El abogado Julián Quintana explicó que se constituirán como víctimas para impulsar el proceso y evalúan una demanda en contra de la Fiscalía por las irregularidades y daños que causaron en contra del político.

Considera es un precedente judicial porque más allá de la absolución queda expuesto el falso positivo judicial de unos investigadores que de acuerdo con sus intereses políticos se prestaron para presionar testigos e interceptar ilegalmente a los investigados.

Sostuvo que todo fue un montaje que posteriormente se descubrió que era mentira por eso cree que este tipo de prácticas no pueden repetirse en la Fiscalía.

A su turno el excandidato Libardo Antonio Taborda se mostró complacido por el fallo que demuestra su inocencia en el proceso, pero evidenció lo complejo de la situación para su entorno familiar y su equipo político de ese entonces.

Afirmó que puede ser calificado como un falso positivo judicial por el montaje realizado en su contra por parte de los investigadores.

En el marco de los planes contra los delitos que afectan el patrimonio económico, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Quindío llevó a cabo dos diligencias de allanamiento y registro en la ciudad de Armenia. Estas acciones tuvieron lugar en los barrios Bicentenario y Santander y resultaron en la captura de un individuo por el delito de receptación.

Durante los allanamientos, la Policía recuperaron 43 celulares que habían sido reportados como robados o duplicados. Además, se realizó la verificación de los IMEI de aproximadamente 800 dispositivos móviles.

Alarma en el Quindío por el aumento de muertos en accidentes de Tránsito, el caso reciente involucra a un vigilante en Buenavista

No paran los accidentes de Tránsito en el departamento lo que aumenta las cifras de motociclistas fallecidos, el último hecho se registró en la noche del domingo 26 de mayo en la vía principal del municipio de Buenavista.

Precisamente en hechos que son materia de investigación el motociclista identificado como Reinel Mora Vanegas de 47 años de edad perdió el control y chocó con el pavimento. El fuerte impacto generó su muerte de manera instantánea en el lugar de los hechos.

El director del instituto departamental de Tránsito del Quindío, Uriel Enoc Ortiz lamentó el panorama que no es nada alentador en materia de seguridad vial.

Mencionó que esta semana intensificarán los operativos de control y prevención para realizar un llamado a los conductores.

En la tarde de ayer lunes 27 de mayo se presentó un aparatoso accidente de tránsito en el puente Helicoidal en Calarcá, Quindío.

Según la información de las autoridades, dos jóvenes descendían a alta velocidad en su bicicleta practicando el Gravity Bike y se chocaron de frente contra uno de los muros del puente.

Los dos jóvenes de los que no se conoce identidad fueron trasladados en estado grave a hospitales en Armenia dónde el pronóstico es reservado.

Gobierno del Quindío Garantizando la calidad de prestación de servicios en salud, suspende parcialmente operaciones de la IPS MEIDE S.A.S

La secretaría de Salud Departamental, llevó a cabo visita de inspección a la IPS MEIDE S.A.S Medicina Integral de Especialidades, junto con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Al concluir esta evaluación, procedieron a suspender parcialmente sus operaciones, debido a que se identificaron inconsistencias que afectan la atención oportuna y de calidad a los docentes.

Sirley Vázquez profesional universitaria del área de Inspección, Vigilancia y Control adscrita a la secretaría de Salud del departamento explicó “”Se determinó que esta IPS, encargada de atender a la población del magisterio en el departamento, no estaba garantizando las condiciones necesarias para la prestación de servicios. Por lo tanto, se tomó la medida preventiva de cerrar temporalmente los servicios ofrecidos, los cuales incluyen atención médica general, consulta especializada, terapias psicológicas y nutrición, ya que no se estaban garantizando en ningún aspecto”

Es importante señalar que esta inspección y seguimiento se llevó a cabo como respuesta a un PQRS presentado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del departamento del Quindío, SUTEQ, con el objetivo de verificar las condiciones adecuadas para garantizar la atención a los docentes.

No paran las quejas, denuncias, reclamos de docentes activos y pensionados por las deficiencias en la prestación del servicio de salud del magisterio en el departamento del Quindío.

Marta Aida Puerta Valencia pensionada del magisterio en Armenia explicó “la situación es que no hay droga, yo tengo especialistas porque yo sufro trombos en el cuerpo, y no tengo droga no me puede ver especialista entonces aquí qué hacen La Previsora nos están embobando a todos vayan allí les dan la droga, vamos no hay droga, entonces nosotros merecemos respeto como todo el mundo

Vivian Charlot Bernal, presidente del Suteq, Quindío manifestó que La Fiduprevisora no estaba preparada para el nuevo sistema de salud ya que en Meide solo tenían un par de consultorios en el primer piso y un par de médicos atendiendo y pues esto obviamente fue insuficiente porque somos más de 11.000 usuarios en el departamento para atender con múltiples dificultades.

Sobre el paro de mañana señaló “Este miércoles 29 de mayo, nos movilizamos con los departamentos de Caldas y de Risaralda vamos a hacer un paro del Eje Cafetero en donde nos vamos a movilizar en dos estrategias, la primera de ellas va a ser llevarnos los maestros que se inscriban hasta Pereira a la sede de La Fiduprevisora que es la única que tenemos en físico actualmente en el departamento vamos a estar allí, vamos a hacer un mitin y vamos a hacer las denuncias y las exigencias de lo que tenemos

Y agregó “los que no puedan participar de la toma, pues nos vamos a quedar entonces en la Plaza de Bolívar de Armenia vamos a concentrarnos a partir de las nueve de la mañana, donde aquí también estaremos haciendo las denuncias y también la pedagogía de lo que estamos.

En sesión plenaria, la Asamblea Departamental del Quindío aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza 005 - Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 ‘Por y Para la Gente’. Este plan cuenta con un presupuesto de 2 billones 104,169 millones de pesos para los próximos cuatro años.

A través de mesas de trabajo buscan disminuir las afectaciones por picaduras de abejas en el Quindío

A raíz de los casos de afectación que se han registrado en diferentes municipios del departamento por la presencia de los enjambres de abejas, establecen mesas de trabajo con las entidades competentes para mitigar el riesgo.

El secretario de Agricultura, Julio César Cortés dio a conocer que gracias a unos lineamientos planteados desde la Procuraduría Agraria del Quindío fue conformada la mesa apícola integrada por el Instituto Colombiano Agropecuario, la Corporación Autónoma Regional, todas las 12 alcaldías municipales y las asociaciones de productores apícolas.

Destacó que buscan adelantar un protocolo para brindar la atención respectiva ante eventuales situaciones que pueden registrarse.

Continuando con el compromiso por Más Federación, en el Quindío, una región emblemática en la producción de café, se realizó el evento ´Un Café con Germán´, liderado por Germán Alberto Bahamón Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, FNC, quien se reunió con líderes gremiales del Comité Departamental y los Comités Municipales de Cafeteros para conversar sobre el futuro, la transformación y las nuevas perspectivas de la caficultura.

Hasta el 30 de mayo estarán abiertas las inscripciones para la oferta de formación presencial y a distancia del Sena Regional Quindío

En el Quindío son 1.205 cupos disponibles para programas en niveles técnicos y tecnológicos. El director Regional encargado del SENA, Henry Fernández Hernández invitó a toda la comunidad a inscribirse activamente en los diferentes programas que tienen habilitados.

Explicó que las inscripciones pueden realizarse directamente en el centro de comercio y turismo en el sector del Galán de la ciudad sin importar a la sede donde quieran aspirar en la formación.

Así mismo dijo que estarán presentes en las casetas comunales de los barrios Manantiales, Santander, Los Andes y el Granada de Armenia; también en los parques principales de los municipios de Calarcá, Circasia y Montenegro.

En deportes, Ya están en Colombia los campeones del mundo sub 17 de futbol de Salón, entre ellos los tres quindianos.

El técnico Sebastián Vega y los jugadores Jarlinson Misas y Juan Alejandro Beltrán que en compañía de Giovanni Galindo como vicepresidente de la federación colombiano de fútbol de salón llegaron como campeones del mundo.

Lunes 27 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío