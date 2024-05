Herramientas tecnológicas y credibilidad; retos contra las ‘fake news’: Felipe Cabrales

Este jueves se cumplió una nueva versión de Expo Probarranquilla, evento que año tras año reúne a expertos e invitados para reflexionar y debatir sobre la realidad del país y temas de coyuntura mundial, como el impacto que hoy en día tienen en la sociedad las ‘fake news’ o noticias falsas.

En el panel “Noticias falsas: impacto real”, en el que participó Felipe Cabrales, CEO de Prisa Media América y presidente de Caracol Radio, el directivo resaltó la importancia de contar con buenos periodistas y herramientas tecnológicas que eviten la desinformación.

Cabrales destacó que el negocio de los medios se ha redefinido para concentrarse en ser los más confiables y no en los más inmediatos.

“Nuestro negocio ha cambiado, el negocio nuestro antes era tener la mayor distribución en el caso de la radio, el mayor número de emisoras, la audiencia más grande; hoy el negocio es ser lo más confiables. A mí ya no me importa tener la mayor audiencia, no me importa tener la mayor distribución. Me importa en mi negocio es ser el más confiable, que cuando ustedes quieran información de calidad, busquen Caracol Radio o busquen El País”, dijo el CEO.

El presidente de Caracol Radio advirtió del riesgo que implica divulgar noticias falsas sin ningún tipo de filtro ni precaución, ya que podrían afectar la reputación de las personas y las marcas. De acuerdo con Felipe Cabrales, pueden ser “armas peligrosas”.

“Hay que tener mucho cuidado porque eso que a veces parece un chiste flojo, que uno reenvía, puede tener detrás una intención compleja o puede alterar de manera negativa nuestra sociedad. Así que creo que en ese sentido, las noticias falsas han existido siempre, lo que pasa es que ahora sabemos propagar mucho mejor, mucho más fácil y más rápido”, reiteró durante su intervención.

Convenio con Open AI

Como parte de la labor para contribuir a información auténtica, veraz y confiable, el CEO compartió con los asistentes del panel, detalles del convenio firmado entre el Grupo Prisa Media y Open AI para garantizar insumos de información verificada.

“Nosotros acabamos de firmar un convenio con Open AI para que ChatGPT se nutra de la información en español que produce el Grupo PRISA, porque la inteligencia artificial entre mejor calidad de información tenga como insumo, mejor contenido es capaz de producir”, destacó Cabrales.

Coyuntura política en Colombia

Durante el panel, moderado por María del Pilar Ramírez, gerente general de Punto Cardinal Comunicaciones, y en el que también participó Andrés Ortiz, socio senior de Dattis Comunicaciones, se abordaron los retos para enfrentar la situación actual del país.

Frente a esto, Felipe Cabrales aseguró que hay que seguir apostándole al desarrollo del país, sin importar quién asume cada cuatro años la presidencia. Además, dijo que se debe luchar por tener garantías mínimas como la democracia, el libre mercado y los valores que caracterizan a la sociedad colombiana.

“Tenemos que construir país, por eso emocionan encuentros como estos donde se abordan las temáticas de todos los sectores. Tenemos que seguir generando desarrollo, tenemos que seguir apostando por el país porque las circunstancias políticas siempre son cambiantes para un lado o para otro”, manifestó.