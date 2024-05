La pequeña glándula mariposa: El tormento de sufrir de la tiroides, paciente relata su historia

“Quiero estar feliz, tengo motivos. Pero algo como un succionador de energía y alegría se interpone”, relató a Caracol Radio Viviana, una paciente que sufre de la tiroides.

Aunque la mayoría de las personas en el mundo desconocen la importancia de la tiroides, esta glándula es de alta importancia para las funciones diarias. De acuerdo al Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, la glándula tiroidea está ubicada justo debajo de la laringe. Además, tiene como tarea producir la hormona tiroidea y calcitonina.

La importancia de esta glándula radica en que ayuda a regular el crecimiento y el metabolismo. Es por esto que se le suele asociar con el cambio en el peso y la alimentación de las personas. Pese a que la ciudadanía habla poco de esta glándula, la mayoría la conocen por su particular forma, pues se parece a una mariposa

Ahora bien, tal como con otra parte del cuerpo, los expertos de la salud sugieren estar al tanto de la tiroides para prevenir enfermedades. De hecho, es tal la importancia de esta glándula que a nivel mundial cuenta con un día para recordar la necesidad de darle prioridad a su cuidado, el cual se celebra cada 25 de mayo.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Colombiana de Endocrinologia, Diabetes y Metabolismo, la doctora Katherine Restrepo Erazo, comentó en Caracol Radio que la hormona tiroidea “realiza múltiples funciones en todo nuestro cuerpo, aporta energía y hace que el metabolismo funcione correctamente.”

No obstante, mencionó que las personas pueden padecer de esta glándula por varias razones. “Podemos tener enfermedades de la tiroides por mal funcionamiento, por crecimiento o por nodulaciones de la tiroides”

Del mismo modo, la experta señaló que cuando hay mal funcionamiento se puede llegar a padecer hipertiroidismo (aumento de la función) o hipotiroidismo (disminución de la función). Por alteraciones en el tamaño se puede llegar a presentar bocio; y se puede tener nodulaciones dentro de la tiroides.

El tormento de sufrir de la tiroides: paciente relata cómo es vivir con hipotiroidismo

En Caracol Radio conversamos con Viviana, una paciente que sufre de la tiroides desde hace varios años. La mujer relató que tardó bastante tiempo en conocer un diagnóstico correcto y que esto la llevó a persistir en su búsqueda por entender cómo funcionaba su cuerpo y conocerse así misma.

Viviana señala que reconocer su enfermedad no ha sido sencillo y esto cambió por completo su forma de entender su día a día: “En general, vivir con enfermedad tiroidea trae consigo un cambio radical en mi diario vivir, específicamente, en cosas tan sencillas de la cotidianidad. Quiero acostarme con mi pareja. Pero mi libido dice no. Quiero levantarme pronto, hacer mil cosas. Pero ya no puedo hacer las cosas como antes. Quiero leer un libro. Pero la neblina mental lo impide. Quiero estar tranquila. Pero algo me hace gritar. Patalear. Rabiar. Quiero bajar de peso. Lo intento. Me esfuerzo. Pero no puedo.”

“Quiero estar feliz, tengo motivos. Pero algo como un succionador de energía y alegría se interpone. Quiero bajarme de esta montaña rusa de síntomas y emociones”, agrega Viviana al describir como se siente cada día de su vida.

La paciente mencionó que un experto en la salud se equivocó con su diagnóstico y de manera prematura mencionó que su peso se relacionaba con sus hábitos alimenticios. Esto mientras su enfermedad continuaba de manera secreta afectando su vida. “Todo esto sucedía y no sabía porqué. Consulté con varios médicos, hasta uno que me dijo que estaba gorda porque era la enfermedad de la ‘cucharoide’, o sea que comía mucho. No encontraban el motivo de mis síntomas”

Tiempo más tarde, Viviana decidió visitar a un experto en salud metal para descifrar qué le ocurría, fue allí en donde se acercó a la respuesta. “Terminé en un consultorio de un psicólogo tratando de descifrar los episodios presentados. Después de medio año de pruebas supe que era esa pequeña glándula. Una pequeña mariposa ubicada en mi garganta que, sin saber, es casi como un segundo corazón porque ella regula muchos procesos en mi organismo”.

En concreto, explicó que vive cada día como si hubiera tomado café en la mañana, esto sin haberlo hecho. ”Tener hipotiroidismo se siente como cuando a un juguete se le acaban las pilas y se produce mucha hormona, es como si alguien le hubiera dado una dosis extra de cafeína, acelerado”.

Más síntomas aparecían:

Para Viviana no ha sido nada sencillo atravesar por la enfermedad. Admitió ver cómo se sentía también sin energía y que con el paso de los años ha acumulado una lista de signos. “Al tener ambos polos, experimenté una multitud de síntomas. Padecí de caída de pelo, tuve uñas superdébiles, presenté pérdida de energía, cambios de humor repentinos, pérdida o ganancia de peso, cambios en la menstruación, en la piel, olvidos y neblina mental.”

El tratamiento y el alivio

En cuanto Viviana notó que algo no andaba bien, consultó con médicos y más tarde con el diagnóstico en sus manos pudo trabajar de manera adecuada para sentirse mejor. Pero tener controles médicos eran también un dolor de cabeza. “Con todos estos síntomas mi vida dio un vuelco grande. Inicié tratamiento con la hormona levotiroxina sódica y con controles médicos cada dos meses. Lo cual me cansaba porque conseguir que me agendaran cita con un especialista era todo un caos.”

La paciente agregó que recuerda varios exámenes como eco de tiroides, colesterol, triglicéridos, T4 libre, tsh, glicemia, resonancias magnéticas de silla turca.

El autocuidado su prioridad:

En medio de esta crisis de salud, Viviana tomó una decisión que le impactó de forma positiva su vida. “Leí muchos artículos para iniciar un cambio en mis hábitos. Me convertí en una autodidacta de libros, videos, cursos”

No obstante, en el camino se ha topado con información contradictoria que la ha hecho cuestionarse más sobre cómo cuidarse y mantener viva la llama de mantenerse sana.

La alimentación y el ejercicio se han convertido en sus aliados: “Realicé cambios en la alimentación como eliminar el azúcar y los ultras procesados y todo aquello que considera inflamatorio, como el gluten o la leche de vaca. Además de tomar el Sol, que es esencial para que el calcio se fije a mis huesos. Poco a poco comencé a hacer ejercicio de fuerza, pero es algo que requiere constancia y dedicación”.

Finalmente, Viviana indicó que se ha sentido fuertemente afectada en sus horas del sueño, por lo que para dormir un poco mejor aplica la técnica de higiene del sueño.