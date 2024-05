Exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, anuncia que aspirará a la Gobernación del Tolima

Tolima

El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que desde que inició el año arrancó un recorrido por diferentes municipios del departamento en los que ha tenido un contacto directo con la comunidad en búsqueda de tomar una decisión sobre su futuro político.

“Estamos en un proyecto muy importante que es conocer las necesidades que tiene cada uno de los municipios para tomar una decisión lo más cercana posible a los ciudadanos y esta tiene que ver con servirles desde el departamento del Tolima, inicialmente tenemos una propuesta de ir al Senado por el Partido Cambio Radical, quien me hizo la propuesta fue el doctor Germán Vargas Lleras esto demanda mucho tiempo y es recorrer los municipios, uno puede hacerlo desde acá desde la capital pero el estilo nuestro siempre ha sido cerca de la gente, escuchar las necesidades”, dijo Hurtado.

El líder político aseguró que en ese recorrido por los municipios ha encontrado que la gente le ha solicitado que “Tengamos una aspiración a la Gobernación del Tolima, eso hace que sigamos visitando cada uno de los municipios del departamento escuchando sus necesidades sin ningún tipo de afán en una época fría, no estamos en elecciones, no estamos en campaña, las campañas inician el año entrante en noviembre – Diciembre y lo que dice la gentes chévere que venga en una época en la que no estamos en elecciones”.

¿Cuáles son las principales problemáticas que se ha encontrado en los municipios?

“Las principales necesidades están en el sector agrícola, conectividad, placas huellas y hay un tema que me llama la atención es el tema de los servicios públicos en los cascos urbanos de cada uno de los municipios, todas las redes hidrosanitarias, pavimentación de vías urbanas es como el común denominador que hay en la gente y el empleo, mucha gente desempleada viniendo aquí a las capitales donde buscan oportunidades”, sostuvo Andrés Hurtado.

¿El futuro de las obras de construcción del puente de la calle 60 con Quinta?

Sostuvo que como ingeniero civil logró en su administración terminar las obras de escenarios deportivos, el Panóptico y el acueducto complementario que se entregaría en los próximos meses.

Hurtado explicó que los recursos quedaron aprobados en el plan de desarrollo en el año 2020, en el segundo año de su mandato se realizaron los estudios y diseños y en el tercer año de gobierno se entregaron las consultorías, por último, que en el año 2023 en el mes de abril se adjudicó la obra.

“En mayo se iniciaron obras y esto hizo que iniciáramos las obras paralelas en la Floresta con el mejoramiento de acueducto y alcantarillado, construyendo las obras en el sector de Multicentro, estas obras fueron intervenidas en la cuantía misma que del anticipo que le fue girado al contratista, los estudios y diseños daban que el impacto ambiental era medio y que no se requeriría una licencia ambiental, sino un permiso de aprovechamiento forestal, estos permisos fueron tramitados a través del contratista ante el ICANH, que nos entregó el permiso terminando nuestro mandato, esto nos impidió iniciar la obra, a hoy mayo 27 no está el permiso de Cortolima, todos los ojos van a nuestro mandato pero no a Cortolima que lleva siete meses sin entregarlo”, mencionó.

Además, aclaró que los permisos no se debían tener antes de contratar las obras, al igual aclaró que los recursos girados corresponden a las obras adelantadas por el contratista.

“La plata está en la Fiducia garantizada esperando el permiso, están garantizados los recursos, hay $9 mil millones del anticipo esperando para hacer el giro a los proveedores y para que el contratista siga con la obra, son $39 mil millones los que existen para esta obra importante, esta obra la han politizado”, puntualizó.

Por otra parte, sostuvo que esta obra hace parte del plan maestro de movilidad que se viene adelantando desde hace más de 12 años en la ciudad, “Obras que se deben construir para modernizar a Ibagué”.

“Olguita por favor”

A la vez le envió un mensaje a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Ianini, “Olguita por favor, dele el permiso a la alcaldesa, Johana Aranda, Ibagué merece ese puente ella quiere construirlo, se lo ruego, se lo pido, si en algo se me fue la mano le pido excusas, le pido perdón, pero por favor no le haga más mal a los ibaguereños”.

La relación Andrés Hurtado y Johana Aranda

“Nosotros tenemos en la Alcaldía una mujer inteligente, una mujer de carácter, de autoridad, una mujer que se ha formado, que se ha preparado y que los ibaguereños eligieron a través de la mayor parte de organizaciones políticas y partidos decidieron respaldarla, yo ni mandado, ni quiero mandar porque estoy enfocado en un nuevo proyecto departamental”, dijo.

El mensaje de Hurtado a la contralora, Edna Margarita Murcia: “Yo no quiero inconvenientes con nadie”.

“Los funcionarios merecemos respeto, pero si en algo la incomodé por decirle a nivel nacional que aquí se estaba utilizando la Contraloría como empresas de extorsión, pues es su deber hacer un control sobre las ejecuciones que hacemos los mandatarios y debe hacerlo al pie de la letra como lo establecen las normas, yo no quiero inconvenientes con nadie”, puntualizó.

Dato: El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, sostuvo que dialogó con José Elver Hernández ´Choco´ que le manifestó que también llegará en el tarjetón de las elecciones del año 2027 a la Gobernación del Tolima.