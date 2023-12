Construiré sobre lo construido, cuidaré su legado: Johana Aranda a Andrés Hurtado

Ibagué

Aranda inició dando gracias a Dios, a su familia y a sus electores por el apoyo en cada momento, pero abrió un capítulo especial para enaltecer al que llamó “un líder valiente”, al referirse al alcalde Andrés Hurtado y su obra de gobierno.

“Quiero agradecer a una persona en particular, una que creyó con firmeza, los sueños están a la distancia de las oportunidades y esa oportunidad me la brindó un hombre que vio en esta mujer capacidades que me permitieron a la misma muerte siendo secretaria de Salud, ese reconocimiento especial es para Andrés Hurtado, el hombre que hizo posible que esta ciudad saliera adelante en medio de la peor crisis sanitaria de la historia”, dijo Aranda.

A la vez sostuvo que “Tan solo dos años de gobierno pero un líder valiente que se sobre puso a los obstáculos, si algo aprendí de Andrés Hurtado es a hacerle frente a los problemas, a superar la crisis y a seguir el camino, le cumpliré a nuestra gente, los amaré como usted me los ha enseñado, sim reparos me sobrepondré a la adversidad”

“Construiré sobre lo construido, cuidaré su legado y levantaré lo que en cimiento me ha sido entregado”

Ratificó que continuará con la obra de gobierno del ingeniero Andrés Hurtado, al mencionar que construirá sobre lo construido y llevará el legado de la administración Ibagué Vibra.

“Gracias alcalde, jamás un mandatario podrá satisfacer completamente a un pueblo, pero de lo que puede estar seguro es el cielo registró su sacrificio y su esfuerzo, de mi parte quiero decirle que construiré sobre lo construido, cuidaré su legado y levantaré lo que en cimientos me ha sido entregado”, sostuvo.

Por otra parte, afirmó que tiene el pantalón bien puesto y el cinturón bien amarrado para gobernar la ciudad “Ibaguereños ustedes eligieron una mujer que no tiene barba ni pelos en el pecho, hoy estoy de falda pero tengo los pantalones bien puestos”.

En materia de la administración pública, sostuvo que le devolverá la esperanza a los ciudadanos y gobernará con pulcritud en el manejo de los recursos y podrá orden en el municipio.

El llamado a la Unión de la clase política

La alcaldesa, Johana Aranda, aseguró que hace un llamado a la clase política y a la gobernadora, Adriana Magali Matiz, para trabajar en unidad y no la dejen sola, porque la ciudad necesita del respaldo “Los desacuerdos y las rivalidades no deben existir cuando se trata de cumplirle a nuestra gente, que la grandeza de nuestros actos se ha motivada por el amor que le tenemos a este pueblo, dejando al lado los egos y el sectarismo”.

A la vez mencionó algunas de las iniciativas que buscará implementar en su gobierno entre las que mencionó fue la creación de una gran red de emprendimiento, fortalecer los productos marca Ibagué y denominaciones de origen, fortalecimiento del turismo, potenciar el sector del campo

También ratificó que seguirá la obra del acueducto complementario para que la ciudad tenga un mejor suministro de agua en la zona de expansión “Esperamos saldar en poco tiempo esa deuda del suministro de agua potable, trabajaremos por optimizar los acueducto comunitarios y rurales, por adelantar el saneamiento básico, pero también trabajaremos en salud y educación de calidad”.

Finalmente hizo un llamado a los funcionarios de la Alcaldía y a los contratistas para que trabajen por la ciudad sin descanso “Les digo a trabajar, trabajar y trabajar por la ciudad, no toleraré la flojera, la indisciplina, el maltrato, la indiferencia y mucho menos la corrupción, soy una mujer de manos limpias”.

Otras apuestas que tendrá la alcaldesa serán en materia de seguridad y convivencia ciudadana, oportunidades de empleo, una ciudad organizada y proyectada al futuro en materia vial.