Esta es la respuesta del Gobierno de Boyacá a los diputados de oposición

Tunja

Luego de escuchar las inquietudes de los diputados que hacen parte de la oposición y de los independientes en torno al Plan de Desarrollo de Boyacá 2024-2027, el secretario de Planeación del departamento, Jairo Neira Sánchez, aseguró que se cumplieron con todos los requerimientos de ley para la presentación del documento.

“Por parte de la legalidad, cumplimos con todos los requerimientos que nos exige la ley en términos de procedimiento, en términos de fondo y en términos de forma, por eso estamos muy tranquilos porque cumplimos con todo desde el inicio de la planeación del Plan de Desarrollo hasta lo que llevamos en este momento que es la presentación en la Asamblea y el trámite, tanto en Comisión de Plan de Desarrollo como en Plenaria”, indicó Neira.

El funcionario también habló del empréstito, el cual señala que por transparencia y legalidad es necesario incluirlo en el Plan de Desarrollo de Boyacá.

“El empréstito es una fuente de financiación de muchas que están incluidas en nuestro Plan de Desarrollo. Por transparencia y por legalidad es necesario incluirlo en nuestro Plan Plurianual de Inversiones, si no lo hiciéramos estaríamos incumpliendo con esos dos principios y no sería coherente con lo que proponemos en el Plan de Desarrollo. Esta es simplemente una identificación de una fuente de financiación, el alcance de la misma y su aprobación es un proceso adicional que viene después en un Proyecto de Ordenanza que no hace parte del alcance del Plan de Desarrollo”, agregó el secretario de Planeación.

Por otro lado, indicó que el monto del empréstito está acorde a las normas de responsabilidad fiscal.

“Nuestro Plan de Desarrollo son de $9,75 billones; el empréstito que proponemos es solamente de $230.000 millones, entonces es un monto corto teniendo en cuenta la cantidad del Plan de Desarrollo de Boyacá, ahora, ese monto está totalmente acorde a las normas de responsabilidad fiscal y no estaríamos superando los indicadores de solvencia, sostenibilidad y liquidez y estaríamos asegurando la sostenibilidad financiera del departamento y eso nos tiene muy tranquilos”, afirmó Neira Sánchez.

Este domingo 26 de mayo se llevará a cabo en el recinto de la Asamblea de Boyacá la sesión extraordinaria en el que se cumplirá el segundo debate del Plan de Desarrollo de Boyacá 2024-2027, desde las 7:00 de la mañana.

