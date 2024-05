Desde Acesi piden a la Fiduprevisora habilitar a los hospitales para atender a maestros

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, ACESI, a través de su directora, Olga Lucía Zuluaga, manifestó que, pese a los intentos que se han hecho, no se han logrado solucionar los impases en la prestación de servicios de salud para los docentes pues la Fiduprevisora no ha permitido que la red de hospitales en el país haga parte del modelo integral y no como una solución temporal a la actual crisis.

Zuluaga preciso también que la mayor cantidad de dificultades se registran porque la Fiduprevisora no ha actualizado la red de prestadores, los docentes siguen siendo atendidos por las entidades anteriores, y los hospitales públicos y privados que ya manifestaron su interés de prestar el servicio no han recibido la carta de intención o algún compromiso para ser incluidos en la red, aunque cuenten con las condiciones, por lo que es allí donde radican los problemas de atención en salud para el magisterio.

La principal petición a la Fiduprevisora es que habilite a los hospitales públicos y privados del país que mostraron su interés como parte del modelo integral pues hasta ahora no existe ningún compromiso de vinculación a la red para los más de 400 hospitales del país que hacen parte de ACESI y que tienen presencia en 20 departamentos.

Para el caso de Risaralda, la atención primaria, medicina complementaria y especializada y la entrega de medicamentos son los servicios con más traumatismos para el magisterio.