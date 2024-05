“A mí se me estalló este problema en las manos”: alcalde de Paipa por demolición de casas

Paipa

Por iniciativa del alcalde de Paipa, Germán Camacho, el lunes 20 de mayo, en horas de la tarde, se reunió con la directora de Patrimonio y la secretaria General del Ministerio de las Culturas, para contextualizar al Ministerio de todas las circunstancias que hay alrededor de la demolición de dos casas del Parque Jaime Rook.

La polémica que se ha suscitado hasta el momento por la aprobación para demolerlas, es porque al parecer estaban catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito local y de conservación. Sin embargo, dijo el alcalde Camacho que no es así: “les presentamos nuestro Plan de Ordenamiento Territorial y se pudo evidenciar que no hay claridad en la declaratoria de esas dos casas, porque no están georreferenciadas, ni las direcciones, ni las fotos corresponden y por eso hay bastantes dudas”.

También comentó el mandatario en Caracol Radio, que “la información que había recibido el MinCulturas estaba incompleta, porque no tenían las declaraciones de las actas de gestión del riesgo extraordinario: una del 2022, la cual hizo que el Concejo Municipal sacara un acuerdo autorizando al alcalde a demoler las dos casas, en vista del riesgo inminente; y otra, por la situación que se presentó el 12 de abril, cuando se derrumbó la cubierta de una de las casas. En ese momento debimos hacer un Puesto de Mando Unificado y como Consejo de Gestión del Riesgo, corroboramos que hacía dos años se había declarado la ruina y la amenaza”.

El PMU por la caída del techo en abril, determinó que debía darse cumplimiento Acuerdo 09 de 2022, con el que el Concejo Municipal autorizó al alcalde del municipio de Paipa, para “…ordenar la demolición de dos bienes...". Foto | Felipe Sosa, Oficina de Prensa de la Alcaldía de Paipa Ampliar

Ya había sucedido en meses anteriores, que una parte de la casa se había caído en una casa contigua, donde hay una marquesina en vidrio en el primer piso, y eso hirió a un trabajador de la panadería. “Yo soy arquitecto, fui profesor de patrimonio de la universidad y a mí es una de las personas que más me duele la demolición de las casas, porque hacían parte del entorno del parque, pero hoy más que arquitecto soy alcalde y debo velar por la integridad de las personas, y mucho más con los antecedentes que tenían las edificaciones”, es lo que argumenta el alcalde de Paipa.

Fue enfático en señalar que en la reunión con el MinCulturas les dijo que “si mañana se presenta un accidente como el que ya había ocurrido y hay un muerto, no lo va a pagar ni el Ministerio, ni el Consejo Departamental de Patrimonio, y la responsabilidad debo asumirla yo y más con lo que pasó el 12 de abril”.

El viernes 12 de abril se cayó esta parte del techo de una de las casas, que llevó a cerrar la vía para evitar accidentes. Foto | Felipe Sosa, Oficina de Prensa de la Alcaldía de Paipa Ampliar

Además, para el alcalde de Paipa, el hecho de que no haya claridad de que esas casas fueran un BIC, que no esté georreferenciado, entre otros aspectos, le dio otra óptica a la directora de Patrimonio del MinCulturas, porque tienen un contexto más amplio.

Otro de los aspectos que explicó es que la restauración de esas casas mínimo podía estar por los $ 6 mil millones y “los propietarios no los tienen, tampoco el Ministerio, ni el Departamento y si que menos el Municipio. Los costos de restauración son demasiado altos”.

Concluyó el alcalde Germán Camacho: “a mí se me estalló este problema en las manos. Hoy puedo ser señalado como quien autorizó la demolición de las casas, pero también miremos durante 20 años o más, qué hizo todo el mundo: nadie invirtió un peso, la casa empezó a caerse, no pasó nada. Por eso digo que esa discusión es mucho más de fondo”.

Las casas que ya fueron demolidas, estaban deshabitadas hace mucho tiempo. Desde el 2009 habían solicitudes del riesgo que generaban las viviendas. Dentro de las medidas que solicitaban los vecinos con frecuencia, era la fumigación contra los vectores, pero ya las últimas veces que la empresa de servicios públicos fue a adelantar esta tarea, no lo hicieron, porque el riego era latente y no iban a exponer su integridad física.