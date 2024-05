Polémica en Paipa por la demolición de una casona en el parque principal

Paipa

En la noche del jueves 16 de mayo, se demolió una casona en el parque principal del municipio de Paipa, la cual estaba catalogada como Bien de Interés Cultural del ámbito local y de conservación. Esta edificación tuvo un desplome del techo el viernes 12 de abril y desde ese momento se estaba evaluando su demolición, por el peligro que representaba mantenerla en pie.

Pues el Consejo Departamental de Patrimonio se pronunció en sesión el pasado 17 de mayo, indicando que durante siete años, se realizaron visitas técnicas y se emitieron conceptos exhortando a la protección de este bien. Así lo confirmó la secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, Sandra Mireya Becerra: “inconformismo total frente a lo realizado. Después de hacer unas asistencias técnicas constantes del Comité Técnico del Consejo, y de varios pronunciamientos durante 7 años, no se generaron las estrategias necesarias de primeros auxilios para salvaguardar y proteger este Bien de Interés Cultural del municipio”.

De acuerdo a la información de la secretaria de Cultura, dentro de la casona había crecido maleza, que influyó en el deterioro de la estructura. Por eso, fue insistente la solicitud de la asistencia técnica a los propietarios de la casona, en que se brindaran los primeros auxilios.

Por su parte, el ministro de las Culturas, los Artes y los Saberes, Juan David Correa, publicó en su cuenta de X que eso se trataba de un crimen y que a pesar de que exhortaron varias veces a la Alcaldía de Paipa a que no se hiciera esto, no se tuvo en cuenta y el Ministerio no tiene jurisdicción por tratarse de un bien local y no nacional.

a pesar de sus múltiples quejas, de los pronunciamientos de la Secretaría de cultura y patrimonio departamental, y de la exhortación del Ministerio de las culturas, las artes y los saberes para la preservación del patrimonio construido, ve caer su herencia destruida en la noche.

Hoy, el alcalde de la ciudad, Germán Camacho, tendrá una reunión en este Ministerio para hablar de lo sucedido y posteriormente aclarará todas las razones de esta demolición.