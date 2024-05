Nairo Quintana fue premiado con especial reconocimiento, previo a la etapa 16 del Giro

Nairo Quintana sigue dando de qué hablar tras su sorprendente presentación en la etapa reina del Giro de Italia, concluida este domingo, con la victoria de Tadej Pogačar, superlíder de la competencia. El colombiano hizo recordar sus mejores años al afrontar con categoría la exigente pendiente que subió, dejando atrás a la fuga inicial.

Dicho rendimiento y ritmo le hizo llevarse los elogios de Pogacar, al recordar que lo veía en la televisión desde niño. Así mismo, la organización del Giro le entregó un particular premio, antes de empezar la decimosexta etapa, que por factores climáticos tuvo que ser recortada en más de 80 kilómetros, y al final se compitieron 118.

“Nairo Quintana ha recibido su premio como Combativo de la 15ª etapa tras su 2º puesto el pasado domingo camino de Livigno, donde ha tenido lugar hoy el control de firmas”, expresó el Movistar Team en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

🇮🇹 #Giroditalia@NairoQuinCo ha recibido su premio como Combativo de la 15ª etapa tras su 2º puesto el pasado domingo camino de Livigno, donde ha tenido lugar hoy el control de firmas.



La salida ha sido pospuesta a la espera de conocer la decisión definitiva sobre el recorrido… pic.twitter.com/yj4y5bUMYl — Movistar Team (@Movistar_Team) May 21, 2024

Motivación personal

El experimentado pedalista habló de lo bien que se sintió y la energía que recompuso al tener este resultado en uno de los escenarios más exigentes del ciclismo. En sus propias palabras, aunque no compite por ser el mejor, sus presentaciones lo hacen ir in crescendo.

“Vamos en la buena dirección, y eso lo que cuenta ahora. Me voy encontrando cada día mejor, y lo de hoy me da moral y motivación para lo que queda de Giro y resto de temporada. He rodado muy bien, y muy bueno el trabajo en equipo. La primera semana destacamos con la victoria de Pelayo, quien hoy me ha ayudado”, expresó el colombiano.

Asimismo, añadió que las buenas presentaciones y el buen ambiente dentro de la escuadra española le han hecho conseguir buenos resultados y encontrar motivación extra para continuar en el mundo del ciclismo.

“No se ha conseguido la victoria, pero es importante haber sido protagonista para la motivación personal y la del equipo, estamos en buena armonía en el grupo y esperamos tener buenos resultados los próximos días”, añadió.