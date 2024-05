Pogacar elogia a Nairo Quintana: “De niño lo veía, alcanzarlo y superarlo me enorgullece”

Tadej Pogacar se quedó con la victoria en la etapa reina del Giro de Italia, tras arrebatarle el triunfo al colombiano Nairo Quintana, quien que se quedó a escasos dos kilómetros de coronar la etapa 15 de la competencia y concluyó segundo.

El ciclista esloveno extendió a más de seis minutos su diferencia con Geraint Thomas y Daniel Felipe Martínez, segundo y tercero en la clasificación general de la carrera. Al final de la etapa, Pogacar elogió a Nairo e hizo una revelación al respecto.

Al concluir la jornada, Pogacar confesó que apoyaba a Nairo Quintana cuando era un niño, a tal punto que se molestaba cada vez que lo veía competir con el británico Christopher Froome y el colombiano se demoraba en atacarlo.

“De niño veía a Nairo Quintana y haberlo visto a mi lado, alcanzarlo y verlo después en la distancia es un motivo de orgullo para mí”, comentó el ciclista de 25 años, en referencia al colombiano, 10 años mayor que él.

Y añadió: “cuando veía ciclismo, siempre me enfadaba con Quintana porque siempre esperaba mucho para atacar. Hoy ha hecho una gran etapa, y Steinhauser, también ha rendido a un gran nivel”.

Autocrítico pese a la victoria

Pese a su holgado triunfo, Pogacar aseguró que no se sintió bien durante la jornada. “A pesar de la ventaja, no puedo decir que haya sido el mejor día de mi carrera. No me sentí bien en todo el día. Ha sido una ruta preciosa, con bonitas subidas. Livigno es uno de mis lugares favoritos en Italia. Teníamos esta ruta en mente desde diciembre”.

Mientras que elogió a sus compañeros en la montaña, el austríaco Feli Grobschartner y el polaco Rafal Majka. “Hablé con Majka y con Felix porque teníamos que ser inteligentes y no permitir que los fugitivos llegaran demasiado lejos. Rafal hizo un muy buen trabajo. Cuando tomé el mando ataqué para poder abrir diferencias. Es lo que hice, y así continué hasta meta”.