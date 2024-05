A último debate pasó el proyecto que establece la rendición de cuentas de congresistas

Colombia

La Comisión Primera del Senado, luego de varias sesiones en la que fue aplazado, aprobó en tercer debate el proyecto que obliga a los congresistas a rendir cuentas a la ciudadanía. Concretamente sobre su labor legislativa.

La representante y coautora de la iniciativa, Cathy Juvinao, aseguró que el proyecto constituye un avance en materia de transparencia y en lo referente a “parlamento abierto”.

“Fija estándares para que los congresistas tengamos que rendir un informe de rendición de cuentas unificado, estandarizado, sobre nuestro trabajo legislativo y sobre nuestro control político y sobre nuestra gestión ante la ciudadanía y las entidades del gobierno nacional”, dijo Juvinao.

Explicó que el proyecto también propone que los congresistas informen a la ciudadanía sobre las gestiones que adelantan en diferentes entidades del Estado. Adicionalmente tendría que reportar los viajes que realizan y quién los financia.

“Obliga a los congresistas a que rindan cuentas sobre las gestiones que hacen ante el Gobierno Nacional. Esto es una función que tienen los congresistas, que no estaba estipulada inicialmente en la Constitución del 1991 cuando se promulgó, pero que la Corte Constitucional en 1994 declaró como una de las funciones que también hacen los congresistas, cuando van a los ministerios, hacen cabildeo, hacen lobby, para llevar gestiones, obras, proyectos, programas a sus regiones, pero nunca ha habido la obligatoriedad de que los congresistas reportes a la ciudadanía ese tipo de gestiones y lastimosamente ha habido congresistas que han utilizado ese cabildeo y esas gestiones con criterio de interés individual y particular no con criterio de interés general”, agregó.

El proyecto tendrá que surtir su último debate en la plenaria del Senado antes del 20 de junio, de no ser así, se hundiría.