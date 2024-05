Millonarios sigue sumando lesionados: dos jugadores más se perderán los próximos partidos

Millonarios no levanta cabeza y sigue acumulando bajas en el presente semestre. El equipo de Alberto Gamero, que cayó en Bogotá ante el Bucaramanga por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales, sumó dos lesionados más de cara a los próximos partidos.

Además de perder los tres puntos frente a los santandereanos en El Campín, el equipo capitalino tuvo las bajas del volante Stiven Vega y del lateral izquierdo Jhoan Hernández, quienes, según aseguró el técnico, podrían perderse los próximos dos partidos del grupo.

“El médico me dio el parte médico de Stiven Vega y es un esguince de rodilla, se le hará resonancia y lo de Jhoan (Hernández) es contusión en la planta izquierda, me dicen que no van a estar para el día miércoles, posiblemente tampoco para el sábado”, comentó Gamero sobre sus lesionados en la rueda de prensa posterior al partido.

Ambos jugadores se suman a Daniel Cataño, intervenido quirúrgicamente y quien no actuará más este semestre, Omar Bertel, baja desde febrero y posiblemente por todo lo que resta de año, Leonardo Castro, con un esguince en un hombro, y Santiago Giordana, este último el más cercano a reaparecer.

“Al que veo más cercano es a Giordana, Leo Castro todavía no está haciendo campo y Cataño salió de operación”, comentó el entrenador samario sobre otros de sus jugadores lesionados y que posiblemente no estarían disponibles para el juego en el estadio Alfonso López.

Millonarios es último del Grupo A con 3 puntos al cabo de tres jornadas. Pereira se encuentra al comando con 6 unidades, seguido de Bucaramanga y Junior, ambos con 4 unidades. En la próxima fecha, los azules visitarán al cuadro santandereano con la obligación de conseguir un triunfo para seguir en la disputa de un tiquete a la gran final.