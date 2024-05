Alberto Gamero: “No estoy agotado; al contrario, con más deseos de sacar esto adelante”

Millonarios recibió un nuevo golpe directo a sus aspiraciones en el presente semestre. Tras haber sido eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo bogotano cayó en la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales 0-1 ante el Bucaramanga.

Con 3 puntos y en el último lugar de la tabla, los azules se distancian de la posibilidad de clasificar a una nueva final del campeonato, en un grupo comandado por el Deportivo Pereira con 6 unidades, escoltado por Bucaramanga y Junior, ambos con 4 puntos.

En la rueda de prensa posterior al partido, Alberto Gamero, DT de Millonarios, aseguró contar con energías para lo que viene, a pesar del duro momento que se encuentra atravesando. “La energía mía, no. Yo no puedo acabar una energía, cuando yo veo un Millonarios como el que terminó hoy. No solamente a veces es el ganar, el ganar, el ganar; también tenemos que mirar que tiene Millonarios hoy”.

Y añadió: “hoy completamos con estos dos jugadores, siete jugadores lesionados. A mí me da satisfacción y muchas más ganas de llegar al entrenamiento a trabajar, de dónde se aprende, de las derrotas. Hemos tenido momentos dulces, bonitos, donde no nos da tanto tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de estas derrotas y estamos aprendiendo bastante”.

Finalmente, enfatizó: “por parte mía, las energías no se acaban y yo veo al equipo que las energías no se han acabado. Siempre hablamos de que el equipo no corre, yo vi que el equipo terminó corriendo y muchas veces hacemos mayor esfuerzo que el contrario, porque somos el de la iniciativa. No estoy agotado, al contrario, con mucha más responsabilidad y mucho más deseo de sacar esto adelante”.

Millonarios estará visitando al Atlético Bucaramanga el próximo miércoles en la cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales, una nueva derrota dejaría al cuadro bogotano al borde de la eliminación.