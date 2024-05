Lunes 20 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Consejo de Estado declaro sentencia anticipada en la investigación contra el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis por presunta doble militancia, denuncia que interpuso el ciudadano Jesús Obando.

Precisamente el partido Liberal le respondió al alto tribunal que nunca le entregó aval, que no efectuar ni encuesta ni consulta y que renunció a la colectividad, se espera que en uno o dos meses el Consejo de Estado de a conocer el fallo con las pruebas obtenidas que favorecen al mandatario departamental.

Sin embargo, en las últimas horas la representante a la cámara del partido liberal Piedad Correal Rubiano le dijo al portal elquindiano.com que el partido liberal si efectuó una encuesta sondeo para conocer como estaban los candidatos a la gobernación del Quindío por lo que pidió claridad a la dirección jurídica al partido liberal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Voceros del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios desde el Quindío cuestionaron algunas de las actuaciones del director del Inpec frente a la seguridad y el riesgo del personal del Inpec, luego del asesinato del director de la cárcel la modelo

El teniente Maickol Mahecha Rúa directivo nacional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios Seup del Inpec manifestó que las acciones del director frente al traslado de reclusos y requisas si bien son importantes deben estar acompañadas de mejorar la seguridad del personal del Inpec y eso no ha ocurrido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos hombres fueron asesinados el fin de semana en hechos aislado en el departamento del Quindío, la Policía capturó en uno de los casos a dos presuntos responsables

El primer caso se presentó el sábado 19 de mayo, en horas de la tarde, la Policía fue informada sobre un homicidio en el barrio Millán del municipio de Quimbaya Al verificar la información, encontraron en la vía pública el cuerpo sin vida de Diego Fernando Ramírez, de 27 años, quien presentaba impactos por arma de fuego.

Según las primeras indagaciones, la víctima fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes dispararon contra su integridad y huyeron del lugar. Es de anotar que Diego Fernando Ramírez tenía anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y lesiones personales.

Quimbaya llegaba 95 días sin homicidios, ya que el último asesinato se había registrado el 12 de febrero, por lo que desde la alcaldía anunciaron que continuaran con los trabajos de seguridad en asocio con Policía y Ejército.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El otro asesinato se presentó en Armenia, donde fue atacado con arma blanca un hombre identificado como Fermín Santiago González, de 52 años de edad en hechos que ocurrieron en el centro de la ciudad, en la carrera 18 con calle 18, donde la víctima fue agredida por varios hombres.

Gracias a la oportuna reacción de la Policía, se logró la captura de dos personas presuntamente relacionadas con el incidente. Estos individuos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Soldados de la Octava Brigada del Ejército del eje cafetero capturaron en Alcalá a Andrés Felipe Duque Camargo alias “Cheras” uno de los delincuentes del cartel de los más buscados en el departamento del Valle del Cauca.

Según la Octava Brigada del Ejército el capturado pertenecía al Grupo Delincuencial Organizado, GDO Los Flacos que delinquen entre los departamentos de Quindío y el norte del Valle del Cauca.

Según la investigación de las autoridades, dentro del grupo delincuencial, el capturado sería distribuidor de estupefacientes y sicario encargado de efectuar homicidios selectivos en las zonas urbanas de Alcalá, Valle del Cauca y Quimbaya, Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la vía entre los municipios de Montenegro y Quimbaya en el Quindío, un muerto y un herido dejó como saldo un accidente de tránsito

El hecho se registró en la noche del viernes 17 de mayo donde se presenta el choque entre un automóvil, conducido por un hombre de 40 años de edad que resultó ileso, el cual cubría la ruta Quimbaya – Armenia y choca contra una motocicleta, la conducida por un ciudadano de 21 años de edad, quien resulta lesionado y es trasladado por bomberos de Montenegro al hospital de la localidad.

Desafortunadamente el parrillero de la moto identificado como CARLOS ANDRES GONZÁLEZ de 17 años fallece en el sitio del siniestro. La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho tuvo lugar al parecer por la motocicleta invadir el carril contrario, ocurriendo este lamentable suceso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mañana martes, 21 de mayo, será el primer Día Sin Carro y Sin Moto del año en la capital quindiana. Cerca de 195.000 vehículos dejarán de circular, lo que significa una disminución del 60% en gases contaminantes.

La jornada que se desarrollará en todo el perímetro urbano de Armenia será de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, Daniel Jaime Castaño, secretario SETTA recordó que infringir la restricción puede tener consecuencias como la inmovilización del vehículo y una multa de $580.000 pesos

Hasta hoy lunes 20 de mayo, plazo para reclamar los permisos de domicilios y mensajería para el Día Sin Carro y Moto

Desde la universidad del Quindío a través de un comunicado han anunciado que también se unen a este día sin carro y sin moto en Armenia y por eso Durante la jornada reglamentada por decreto municipal, se restringirá el acceso de carros y motos al campus universitario, desde las 7 a. m. hasta las 7 p. m. (MARTES 21 DE MAYO). Solo podrán ingresar los vehículos exceptuados en la norma:

Así mismo los centros comerciales anunciaron descuentos y promociones en este día sin carro y sin moto, es el caso del centro comercial plaza flora que tendrá descuentos para quienes lleguen en vehículos eléctricos, bicicletas en almacenes de moda y restaurantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante los problemas y dificultades en la prestación del servicio de salud a los maestros, los educadores desde el Quindío amenazan con paro del magisterio.

En Armenia hubo plantón de protesta de los docentes ante los problemas y deficiencias en la prestación del servicio de salud al magisterio con la implementación del nuevo modelo

Y es que, en la tarde del viernes 17 de mayo, maestros, hombres y mujeres con pancartas, carteles y megáfono en manos se dieron cita en la sede de Meide SAS en el sector del Bosque en Armenia en un plantón de protesta por los problemas que han tenidos los profesores, sus familias y los pensionados en la atención en salud, entrega de medicamentos, citas con especialistas que no está funcionando correctamente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Vivian Charlot Bernal, aunque defiende el nuevo modelo fue clara en manifestar que la implementación ha fallado en cuento la sede donde son atendidos los maestros, la entrega de medicamentos y por eso si no hay solución están contemplando la posibilidad de un paro

Por su parte Diego León Caicedo tesorero del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq que manifestó “en estos momentos se ha dado una improvisación muy clara frente a la implementación del modelo de salud, hemos advertido que debía haberse dado un proceso más armónico y más planificado frente a esta implementación, para evitar todo este caos que se está presentando en la prestación del servicio”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el aeropuerto Internacional el Edén de Armenia más de 100 pasajeros protestaron por la cancelación del último vuelo de Avianca en la ruta hacia Bogotá, dicen que no es la primera vez que esto ocurre.

Y es que los pasajeros del último vuelo de Avianca programado para las 10 de la noche del viernes 17 de mayo por el aeropuerto Internacional El Edén de Armenia fueron notificados de la cancelación del vuelo sobre las 11 de la noche aduciendo problemas de tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y el cierre de la terminal aérea del Quindío.

En Caracol Radio Armenia uno de los pasajeros explicó “Avianca nos canceló el vuelo aquí a las 11 de la noche nos dijo que ya no, que no había vuelo, que porque Bogotá tenía mucho tráfico y que este aeropuerto se cerraba a las 11:30 y que antes de las 11 y que después de las 11:30 ya no se podía enviar el vuelo porque este aeropuerto se cierra”

El pasajero añadió según lo conversado con los demás afectados no es la primera vez que cancelan el último vuelo, y que ya es pan de cada día con este vuelo de esta hora con Avianca.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío expresó la necesidad de inversión para el proyecto vial, tras la carta emitida en contra por parte de dirigentes de Caldas y Risaralda

Recordemos que la polémica se ha generado a raíz de una carta dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI por parte de la institucionalidad y sectores económicos de Caldas y Risaralda en contra de la inversión en el corredor vial Calarcá – La Paila.

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis destacó que es fundamental la construcción del proyecto.

En ese mismo sentido dio a conocer que realizó una consulta sobre los peajes de la doble calzada por ejemplo en el peaje de Circasia que es del Quindío y de Corozal que es del Valle del Cauca recaudan el 46% de los recursos de la doble calzada, Tarapacá que es de Caldas solo el 10% y Tarapacá II que es de Risaralda el 20%.

A propósito, fue enfático en afirmar que a raíz de esos recursos Autopistas del Café ha invertido en el contrato básico y complementario el 59% entre Manizales y Pereira, entre Pereira y Armenia el 35% y Calarcá -La Paila solo el 6%.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, líderes de la comunidad Lgbti llamaron la atención porque el 40% de los casos de suicidio en el último año en esa región son integrantes de esa población.

Y es que en Armenia se firmó el pacto por la convivencia entre las autoridades y líderes de la comunidad sexualmente diversa para hacerle frente a esta y otras problemáticas que enfrenta esta población.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atendiendo al llamado de la alcaldía de La Tebaida y frente al reporte de índices de dengue alarmantes, el Gobierno del Quindío a través de su secretaría de Salud, llevó a cabo junto con el Plan Local de Salud, una visita e intervención en el cementerio de este municipio, con el propósito de erradicar el criadero y la proliferación del zancudo transmisor del dengue.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades de salud en Armenia establecen medidas para mitigar el riesgo de enfermedades en habitantes en condición de calle

Frente a la proliferación evidenciada en diferentes puntos de la ciudad es clave contrarrestar las problemáticas en materia de salud pública.

El secretario de Salud de la ciudad, César Augusto Rincón socializó el plan de acción que establecen mediante el centro de escucha.

Fue claro que no sacarán a los habitantes de la calle, pero buscan reducir los riesgos por enfermedades ya que la mayoría de los habitantes de calle son consumidores de sustancias inyectables. Frente al proceso de intervención destacó que evitan la transmisión de enfermedades como hepatitis y VIH.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mientras en el concejo de Armenia fue aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo de plan de desarrollo de la alcaldía municipal, en la Asamblea departamental, aunque hubo ponencia positiva se espera que hoy sea aprobado en primer debate el plan de desarrollo de la gobernación del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el fin de semana, la Alcaldía de Armenia realizó una serie de visitas a establecimientos comerciales al norte de la ciudad, con el propósito de verificar la subsanación de algunos requerimientos notificados desde la Secretaría de Salud en días anteriores. Sin embargo, debido al no cumplimiento de los mismos, se determinó que ocho locales de comida, ubicados sobre la carrera. 14 con calle 46 N, suspendieran sus actividades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el Deportes Quindío rescató un empate de local en el estadio Centenario de Armenia en el primer partido del cuadrangular semifinal del Torneo Dimayor de la B al igualar 1 a 1 con Llaneros, el equipo milagroso jugará el segundo partido mañana martes 21 de mayo a las 3y30 de la tarde frente al Cúcuta Deportivo como visitante.

De otro lado, El Presidente de Caciques del Quindío Giovanni Galindo confirmó dos noticias del fútbol de salón, primero que Armenia será sede de la copa intercontinental de fútbol de Salón en el mes de octubre en el coliseo del café.

Y segundo es que el equipo Caciques del Quindío B juvenil jugará de local en el coliseo del Café de Armenia en la Liga Nacional de fútbol de salón Categoría B de ascenso, esto gracias al respaldo de Wilson Herrera director de Imdera y al Alcalde de Armenia James Padilla García.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 200 niños, niñas y jóvenes dieron apertura oficial a la pista de BMX en el Parque de Recreación de Armenia durante un festival lleno de talento, los deportistas, dirigentes y padres de familia disfrutaron de este nuevo escenario, que ahora está disponible para los clubes y la liga.

Con esta apertura oficial, la pista servirá para importantes eventos deportivos de nivel nacional e internacional, como la Copa Nacional de BMX, que celebrará sus séptima y octava válidas del 31 de mayo al 2 de junio próximos, y contará con la participación de más de 1.500 deportistas de todo el país.

