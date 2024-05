El panorama de la atención en salud de los profesores del magisterio en Barranquilla

La incertidumbre por parte de los maestros vinculados al magisterio, tras el cambio de operador de salud, es cada vez mayor, a poco de cumplirse el mes de la llegada de la Fiduprevisora.

En Barranquilla los educadores van de un lugar a otro buscando respuestas. Algunos son adultos mayores y con limitaciones de movilidad, que deben dirigirse hasta a cuatro sitios donde son remitidos.

Para las citas generales el operador es la IPS Consalud, las autorizaciones de especialistas y medicamentos se dan en la Fiduprevisora, pero la entrega de medicamentos se da en algunas farmacias y en el Centro Comercial Gran Centro. En cuanto a la atención de segundo nivel, se ha autorizado a la clínica General del Norte. Todo esto, sin duda, representando tiempo y dinero para el magisterio al deber movilizarse. La desesperación ha llegado al punto de que se han presentado agresiones contra el personal médico.

“Fui a reclamar la tercera dosis de un medicamento y me encontré con una fila de más de 100 personas. Me atendió una persona que me dijo que debía enviar un correo para que me autoricen y todavía estoy esperando respuesta”, dijo uno de los educadores consultados durante el recorrido de Caracol Radio.

Los profesores denuncian que no se les está garantizando la continuidad en la entrega de los medicamentos.

Trabas para las incapacidades

Otro de problema que afronta el magisterio en el Atlántico son las incapacidades, ya que no hay quien las autorice. Los maestros aseguran que hay profesionales en riesgo de perder su empleo por supuesto abandono del cargo, cuando en realidad no han podido notificar a la secretaría de Educación de sus enfermedades.

“Nosotros estamos siendo reemplazados por unos docentes y ese reemplazo si usted no lleva las incapacidades, pues lo quitan. Cuántos docentes no estarán con incapacidad y cuántos estudiantes podrían quedar sin recibir clases”, precisó Ruth Pareja, una de las educadoras que enfrenta esta situación.

Los sindicatos en el Atlántico aseguran estar decepcionados por la falta de socialización del nuevo sistema y los problemas que se presentan, según expresó el directivo de la Asociación de Educadores, Alberto Ortiz, al asegurar que ni las historias clínicas aparecen.

“Hay un enorme problema con las incapacidades, esperemos que la circular 02 de alguna manera contribuya a que el anterior operador pueda hacer pasar a los docentes por los servicios médicos, por medicina laboral y que puedan ser refrendados en el menor tiempo posible. El Gobierno tiene intenciones para superar este tema, pero sigue siendo crítica la situación”, explicó el directivo.

Operadores contratados para la operación

En el Atlántico, el FOMAG contrató 17 operadores de atención primaria en todos los municipios. En Barranquilla fue contratada la IPS Consalud, una cooperativa de trabajo asociado, que según dice su gerente, tiene 26 años de experiencia, y la vinculación se dio tras conocer del proceso por un correo en el que invitaban a participar en la licitación.

Las primeras experiencias no han sido buenas para los profesores y hay quienes consideran que no cuenta con las condiciones para la atención del magisterio.

“Tenemos 16 médicos generales, ocho médicos internistas, cinco pediatras, cinco ginecólogos, tenemos auxiliares de servicio al cliente y de enfermería, tenemos enfermeras jefes”, dijo la gerente de la IPS, Madeline Molina.

Lo que llama la atención es que con ese personal, deben atender a más de 8 mil docentes que están registrados en Barranquilla.

Entre tanto, la Personería Distrital inició una mesa de trabajo para buscar una solución a los inconvenientes presentados, acompañando a un grupo de educadores en la presentación de tutelas.

“Para el suministro de medicamentos está atomizado, antes tenían unas fuentes muy puntuales donde acudían para la entrega de medicamentos, ahora nos dicen que son distintos sitios a lo largo y ancho de la ciudad y algunos ubicados en cierto sectores con problemas de orden público”, explicó personero Miguel Alzate.

Mientras se agudiza la situación de la prestación de servicios, los educadores están convocando una jornada de protesta para esta semana en la sede de la Fiduprevisora, además, solicitan la intervención de las secretarias de Educación de Barranquilla y el departamento para que se garantice la atención.