Está en riesgo el arranque del nuevo sistema de salud para profesores de Fecode

Fuentes consultadas por Caracol Radio aseguran que a la fecha la Fiduprevisora, entidad que asumiría la administración y contratación con recursos de la salud para garantizar las atenciones a los docentes, todavía no cuenta con el 100% de los contratos con prestadores para poder atender a los 800.000 colombianos que reciben su salud del fondo de prestaciones sociales del Magisterio (FOMAG).

La situación es de urgencia, esto debido a que el gobierno anunció que el 1 de mayo iniciaría el funcionamiento del nuevo modelo de salud para Fecode. Sin embargo, todavía los diferentes actores del régimen especial de salud para los docentes no tiene claridad sobre cómo se desarrollará la transición para cumplir con los elementos que se plantean en la estructura del nuevo modelo.

Por otro lado, al Comité Directivo de este Fondo de Prestaciones (que cuenta con representación de Fecode, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo), han llegado advertencias sobre que la Fiduprevisora no tiene el aval legal para celebrar contratos distintos a negocios fiduciarios, por lo que no podría asumir el rol que plantea el nuevo modelo del gobierno.

“Fiduprevisora se encuentra limitada por ley y por su objeto social exclusivamente para celebrar negocios fiduciarios y en virtud de ellos y de los encargos fiduciarios, llevar la administración y administración de cuentas especiales de la nación cumpliendo con los objetivos para ellas previstos y respetando la destinación de los bienes que las conforman”, advierte un documento que se envió el mes pasado por el funcionario Edwin González Rangel, quien en ese momento era vicepresidente encargado del FOMAG.

Sobre estas comunicaciones, fuentes consultadas por Caracol Radio indican que luego de esta advertencia que envió González a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOMAG, se determinó apartarlo del cargo.

Además, algunas IPS que hoy atienden a personas que están en el régimen de los docentes, aseguran que a hoy no se les han entregado instrucciones sobre su papel luego del 1 de mayo, fecha que el gobierno tiene prevista para poner en marcha este nuevo modelo de salud. Han pedido no revelar su identidad porque temen que en un eventual nuevo proceso de contratación se tome alguna represalia. Una de las preocupaciones que manifiestan los prestadores de servicios de salud, es que actualmente tienen pacientes con tratamientos crónicos y de no resolver la situación de la contratación se podrían interrumpir los procesos médicos.