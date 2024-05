Denuncian presuntas irregularidades con recursos de estudiantes becados en Soledad

Un convenio entre la Alcaldía de Soledad y el Instituto San Judas Tadeo para beneficiar a estudiantes becados, ha generado una polémica, tras revelarse que las sedes de ese centro educativo, no estarían funcionando.

Así lo reveló el diario El Heraldo, a propósito del contrato firmado por 2.500 millones de pesos para becar a 1.533 alumnos.

Caracol Radio realizó un recorrido en tres de las cinco supuestas sedes educativas que aparecen en el contrato de la Alcaldía de Soledad.

Las direcciones son las siguientes:

- Sede Principal de la institución San Judas Tadeo: Carrera 38 No. 25-24 Barrio Salamanca.

- Sede No. 2 Calle 59 No. 4B-15 Barrio Villa Karla.

- Sede No. 3 Trans. 2C Sur Diagonal 76- 75 Barrio Villa Selene.

- Sede No. 4 Carrera 31 No. 24. 140 Barrio Hipódromo.

- Sede No. 5 Carrera 4 No. 69-11 Barrio La Central.

VISITA EN LA CENTRAL

Al visitar la sede del barrio La Central, se evidenció que allí no está funcionando un colegio, sino una pequeña casa, donde van cerca de 70 niños a recibir refuerzos de escritura y lectura para grados de primero hasta tercero, y de bachillerato de grado sexto y séptimo. Sin embargo, a las afueras no hay un nombre que haga referencia a la sede #5 de la Institución San Judas Tadeos.

Al consultar a la propietaria de este sitio para refuerzos, la señora María Díaz, aseguró que el proyecto funciona hace 12 años con menores que están en sus respectivas instituciones educativas de Soledad y van a esta casa solo a recibir refuerzos.

Asimismo, dijo desconocer el porqué la dirección del proyecto aparece en el mencionado contrato con la Alcaldía y que nunca ha tenido relación con la Institución San Judas Tadeo.

“Yo nunca he trabajado con San Juan Tadeo, hasta ahora me estoy enterando de ese contrato, que yo sepa no. No he recibido visitas de la secretaría de Educación porque no los conozco”.

Este proyecto se llama la Central y los menores se dividen en dos jornadas, la mitad de los 70 estudiantes está por la mañana y la otra por la tarde.

VISITA EN HIPÓDROMO

En la supuesta cuarta sede de la Institución San Judas Tadeo, que de acuerdo con el contrato, está en la carrera 31 No. 24. 140, del barrio Hipódromo, funciona hace 12 años una IPS llamada Cediatec, que presta servicios terapéuticos y también realiza diagnósticos.

Shirley Paola Sosa Suárez, directora Científica de la IPS, sostuvo que le compraron ese terreno a una familia, y que igualmente desconoce también el contrato entre la Alcaldía y la Institución San Judas Tadeo, por lo que les solicito hacer una aclaración respecto al tema ya que no saben por qué aparece esa dirección donde funciona la IPS.

“Para nada, nosotros no tenemos idea de qué se trata. Me estoy enterando. Nosotros somos una institución prestadora de salud en el municipio de Soledad y no sé cómo nos están vinculando con eso. Cuando adquirimos el inmueble, esto era una casa de una familia numerosa y de allí empezamos. Nosotros no hemos recibido visita alguna de la secretaría de Educación para inspeccionar”. precisó.

VISITA EN SALAMANCA

Al llegar a la supuesta sede principal de San Judas Tadeo, en la carrera 38 No. 25-24, del barrio Salamanca, evidenciamos que hay una vivienda de dos pisos, donde funcionan en el primer piso lo que serían dos apartamentos. Mientras que en la segunda planta hay un aviso con el nombre de la Institución San Judas Tadeo. Sin embargo, al consultar a los vecinos, informaron que hace más de dos años el lugar se encuentra cerrado; que antes llegaban niños a estudiar, pero que hace ya dos años no hay rastro de menores.

Alcaldía de Soledad se pronunció

A través de un comunicado, la administración en cabeza de la alcalde Alcira Sandoval, se pronunció asegurando que se realizará una “investigación exhaustiva”

COMUNICADO

Una exhaustiva investigación y pronta y clara explicación a la ciudadanía en torno a las denuncias sobre presuntas becas en colegio “fantasma” del municipio, publicadas por el Diario el Heraldo, exigió la alcaldesa de Soledad a la Secretaría de Educación, con el acompañamiento de la división de Control Interno Disciplinario.

La jefe del gobierno subrayó que esta delicada denuncia planteada por el medio de comunicación debe tener las explicaciones pormenorizadas a que haya lugar y abocarse la investigación pertinente, para lo que su despacho estará presto a colaborar con las entidades de competencia.

La Alcaldesa, Alcira Sandoval Ibáñez señaló que su despacho no emitirá pronunciamientos adicionales a lo que se generen desde las divisiones a las que se les ha ordenado realizar las indagaciones y la emisión de los comunicados explicativos que deben darse al conocimiento público.

Desde el concejo de Soledad piden investigar

Por este caso ya fue radicada una solicitud a la Procuraduría para que investigue las presuntas irregularidades en la contratación de becas.

La denuncia fue hecha por el concejal Bryan Orozco, quien en un extenso documento anexa fotografías, registros mercantiles y certificado de matricula inmobiliaria, en donde denuncia que las sedes autorizadas por la secretaría de Educación, tanto en años anteriores como para este 2024, no están funcionando.

En diálogo con Caracol Radio advirtió de la existencia de un supuesto “cartel de las becas” en donde la Institución Judas Tadeo llega presuntamente a acuerdos con pequeños colegios de barrio.

“Estos colegios compran los registritos civiles y la información de los padres de niños, en pequeños colegios de barrios y eso se debe subir en una plataforma que se llama el Simit, ahí cargan la información y efectivamente el ministerio de Educación da por hecho que sí existen los estudiantes”, dijo el concejal, quien aseguró que se trata de un “negocio” para recibir los recursos que destina el Gobierno.

Según su denuncia, se estima que al menos el 60% de los niños supuestamente matriculados, son “estudiantes fantasmas”.

“En una comisión de emergencia y conjunta, estos organismos de control deberían ir a hacer las visitas y que muestren los niños. Son 1.500 niños que dificilmente se pueden ocultar. Ahora la secretaria de Educación dice que ella autorizó las modificaciones de las sedes este año. Estamos hablando de una casita en el barrio La Central, un lote en el barrio Prado Soledad, un colegio donde no funciona el San Judas Tadeo, sino otro que se llama Emmanuel”, precisó el concejal.

En su solicitud de investigación a la Procuraduría, Orozco pidió la suspensión del contrato en mención y la suspensión provisional de la alcaldesa, Alcira Sandoval; la secretaria General de la Alcaldía, Amalfi Gaviria; la secretaria de Educación, Aida Ojeda y el líder de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación, Leopoldo Ferrer.