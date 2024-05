La extraña desaparición de mujer que acompañaba a capturados con armas en Barranquilla

Este lunes se cumplen nueve días de la extraña desaparición de Isamar Algarín Torres, una mujer de 28 años, quien fue vista por última vez el pasado sábado 11 de mayo a eso de las 5:00 de la tarde en la puerta de su casa, ubicada en el barrio Los Olivos I, suroccidente de Barranquilla.

Su mamá, Gloria Torres Chamorro, contó que vio a su hija ese sábado a las 8:00 de la mañana, pues tenía que irse para el trabajo, y dejó a Isamar cuidando a sus nietas de 4, 6, y 11 años.

“Tuve que salir por mi trabajo y cuando regresé a la casa no la encontré, me dijeron que había salido. Lo último que hablé con ella es que quería celebrar el Día de la Madre y me abrazó, y me besó”, afirmó la progenitora.

Ante la extraña desaparición, los parientes de la mujer, quien se ganaba la vida vendiendo deditos a domicilio, la semana pasada decidieron organizar una marcha que llegó hasta las instalaciones de la Sijin, en el barrio Los Alpes, donde aseguró la madre que fue el último lugar donde estuvo Isamar, pues ella acompañaba a uno de los siete presuntos sicarios que fueron detenidos con armas de alto calibre y celulares durante una redada de la Policía.

“Mi hija estuvo detenida allí en la Sijin, pero uno de los policías nos dijo que la habían dejado en libertad. Le decomisaron el teléfono y yo les pregunté por qué no permitieron que mi hija me llamara y me dijera lo que estaba pasando, y ellos me dijeron que no había necesidad porque ella no tenía complicidad en nada y cuando es así luego los dejan en libertad”, sostuvo.

Gloria Torres agregó que la investigación la asumió el CTI de la Fiscalía, la cual se está encargando de revisar los videos de las cámaras de seguridad del sector. “Ellos están revisando las cámaras para ver qué fin tuvo mi hija, para establecer si salió de allí o no, quién la recogió, para saber a dónde llegó”, concluyó.

La cercanía entre alias ‘JJ’ e Isamar

Mientras avanzan las labores investigativas por parte de las autoridades, Caracol Radio conoció, por medio de investigadores judiciales, que, presuntamente, Isamar Algarín Torres y Marlon Mario Chica Ochoa, alias ‘JJ’, y uno de los presuntos sicarios que habían llegado a la ciudad el pasado 3 de mayo para, al parecer, organizar un atentado, se conocían hace tiempo atrás.

De hecho, este medio pudo establecer que el día de la desaparición de la mujer, alias ‘JJ’, habría llegado a la casa de Isamar para hablar con ella, y esta se habría subido a la camioneta de los señalados delincuentes, quienes fueron detenidos horas más tarde. Sumado a esto, que la mujer era una de las pocas personas que sabían de la llegada de los sujetos a Barranquilla.

Los capturados

Los capturados en medio de la operación de la Policía fueron: Marlon Mario Chica Ochoa, alias ‘JJ’, Yosimar Alexander Mejía Buelvas, Miguel Ángel Cabrera Jaramillo, Marco Fernando Gómez Gómez, David Enrique Bermejo Buelvas, Leonardo Fabio Zambrano Ascendia, y Emiro Rafael González Rodríguez.

A estos sujetos la Policía les halló un fusil AK-47, dos proveedores de fusil, 42 cartuchos calibre 7,62, dos pistolas marca Glock con dos proveedores, una pistola con un proveedor, y 49 cartuchos nueve milímetros. También les incautaron una camioneta y 11 celulares.

Hasta esta publicación no hay rastros de Isamar Algarín Torres. Su familia, por medio de la Fiscalía, puso a disposición líneas de atención para cualquier persona que tenga información valiosa sobre el paradero de la mujer. Teléfono: 3225089, extensión 50351. Celular: 3022727494.

