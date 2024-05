Docentes en Barranquilla convocan a la Personería para evaluar la atención en salud

Los docentes en Barranquilla están convocando a la Personería Distrital para evaluar la atención en salud de la Fiduprevisora, ante las dificultades que se vienen presentando en la prestación del servicio.

Los profesores están exigiendo una mesa de garantías sobre el derecho fundamental de la vida, a propósito de las fallas que se han denunciado durante la transición del nuevo operador que atiende a los docentes vinculados al Magisterio.

Aura Pareja, docente y defensora de derechos humanos, dijo que existe mucha incertidumbre sobre procesos como la entrega de medicamentos y las citas médicas.

“Hicimos un recorrido temprano para gestionar lo que es cita, medicamentos, y de verdad fue lamentable ese recorrido, iniciamos desde las 6:30 y terminamos a las 5 de la tarde, por eso estamos exigiendo una mesa de garantías sobre el derecho fundamental a la vida”, explicó.

Pareja dijo que quedaron satisfechos tras la reunión en Personería, ya que se dará un seguimiento para garantizar que aquellos docentes que tienen dificultad o enfermedades de alto riesgo, se les respete su derecho a la vida.

“Yo creo que el Magisterio no se merece ese trato, esa atención debe ser pronta, oportuna y creemos que hubo falla en prever todo esta situación”, manifestó la vocera.

Finalmente advirtió que la cantidad de personas que diariamente llegan hasta la Fiduprevisora, está superando la capacidad de atención de quienes allí laboran, lo que deriva en desórdenes y enfrentamientos entre los maestros y los empleados.

Caracol Radio recorrió puntos de atención

Luego de realizar un recorrido por los diferentes puntos de atención de los afiliados al Magisterio, Caracol Radio encontró que las principales quejas están relacionadas con las largas filas para poder acceder a servicios como citas médicas y la entrega de medicamentos, lo que retrasa los procedimientos que llevan los pacientes.

“El inconveniente es que hay mucha aglomeración aquí e igualmente en la farmacia, en la entrega de los dispensarios. En el caso mío, estuve reclamando los medicamentos a mi esposa y no me los entregaron completos y a mí también me quedaron pendientes por entregar dos medicamentos”, manifestó uno de los usuarios.

Puntos de atención en Barranquilla

Actualmente los afiliados están dirigiéndose a la Fiduprevisora, ubicada en la carrera 58 con la calle 74, para obtener información de la atención. Sin embargo, el operador que tiene a cargo la prestación del servicio en Barranquilla, es la Cooperativa Integral en Salud - CONSALUD.

Además, también se prestan servicio en la clínica Mediesp, Clínica Murillo y Soledad, Clínica General del Norte sede 1 y 2; en este caso solo para urgencias y citas médicas.