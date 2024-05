Santandereano vacunado con AstraZeneca teme por su vida y le hace un llamado a MinSalud

Bucaramanga

Se trata de Carlos Yesid Caicedo Villabona de 35 años de edad. Se aplicó la dosis de AstraZeneca en febrero del 2022 en el Hospital Universitario de Santander y desde ese entonces ha presentado por más de 23 especialidades por la cantidad de síntomas que empezó a presentar.

Como tos con sangre, pérdida de pelo y peso. Le aparecen morados contantemente pero ya le descartaron que tenga leucemia. También ha quedado paralizado y en ocasiones ha perdido la vista, pero tampoco es ELA. Incluso tiene signos como el agrandamiento de glándula mamaria.

Ha pasado prácticamente por todos los hospitales del área metropolitana de Bucaramanga y no consigue una respuesta. Ha sido hospitalizado y pasado por graves episodios 27 veces.

Por este motivo hace un llamado al gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Salud “ya que permitieron que aplicaran la vacuna a través del Invima sin estudio serio acerca de lo eventos adversos, y sabiendo que desde Reino Unido el laboratorio de AstraZeneca ha confirmado que hay patologías en algunos pacientes”, manifestó Caicedo Villabona.

Explicó que le gustaría acceder a una especie de programa de investigación del Ministerio para que le practiquen un tratamiento adecuado para su caso. “Yo padre de un menor de edad. Me da miedo morir. He estado hospitalizado muchas veces, escupiendo sangre. He quedado paralizado y ciego”.

Agregó que no ha podido recibir ayuda de un abogado porque desconocen el caso, debido a la falta de investigación respecto al medicamento de la vacuna contra el Covid-19.

El bumangués ha trabajado como auxiliar de enfermería en la ciudad, y antes de la vacuna manifestó que no tenía comorbilidades. Ha impuesto tutela ante el Invima. Pertenece a la EPS Salud Mía, donde tampoco le han podido dar respuesta a su caso.

Se ha vuelto alérgico al pescado, galletas cocosette, jugos de caja y lechuga. Le han hecho exámenes para descartar la presencia de tumores y no se obtienen resultado que den con su caso.

En los últimos exámenes que le han hecho le indicaron que tenía “hipergammaglobulinemia policlonal con el factor Von Willebrand bajo”, pero se desconocen las causas. Justo la semana entrante lo van a operar y al conocer cómo son estos procedimiento cada vez más por su vida.

“Una médico alergóloga me comentó que ha atendido dos personas con casos similares. Una falleció y la otra joven está en Francia haciéndose un tratamiento. Muchos pacientes prefieren no denunciar y estar en anonimato”.

El laboratorio de AstraZeneca admitió hace poco de dos semanas, con documentos judiciales, que su vacuna contra el Covid-19 puede desencadenar un efecto secundario poco común, incluso se han presentado casos similares al de Caicedo Villabona en otras ciudades del mundo.

Señalaron que desde 2023 la vacuna no le genera ningún ingreso y por eso recientemente en Europa retiraron la dosis contra el covid-19, por una “disminución en la demanda”.