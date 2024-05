Carlos Darwin Quintero dejó entrever cuál sería el próximo destino de Falcao García

Carlos Darwin Quintero pasa por un gran momento en el fútbol colombiano. El experimentado atacante ha logrado consolidarse en el Deportivo Pereira a partir de goles, liderazgo y grandes presentaciones, aspectos que lo han llevado a ser el capitán del equipo. Ahora, como gran líder, el tumaqueño buscará llevar al conjunto risaraldense a la gran final de la Liga.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Carlos Darwin reconoció que el equipo es consciente de que en cuadrangulares enfrentan un “grupo difícil” con nóminas de alto calibre, pero, con tres unidades sumadas de seis posibles, “contamos aún con la opción de poder pelear por la clasificación”.

“Sabemos lo que es el Junior en su casa. Tenemos la mentalidad, sabemos que tenemos el fútbol para poder lograr un buen resultado y seguir metidos en la pelea. El grupo está bastante difícil y sumar de visitante siempre es importante”, comentó el experimentado atacante.

Quintero, de 36 años, aprovechó además para valorar su paso por el América de Cali, valorar el proceso que ahora adelanta bajo las órdenes de Leonel Álvarez, la posibilidad de regresar a la Selección Colombia e incluso se animó a revelar detalles sobre el posible futuro deportivo de Radamel Falcao García, compañero suyo en la Tricolor.

¿Falcao y un adiós al fútbol europeo?

Desde hace varias semanas, se ha venido especulando con el adiós de Radamel Falcao García del fútbol de élite. Al goleador colombiano se le acaba su contrato con Rayo Vallecano el próximo mes de junio y, según versiones de prensa españolas, su contrato no será renovado, razón por la que pasará a ser agente libre.

Lo anterior significa que el jugador está en la absoluta libertad de sentarse a negociar con el club que desee, sin necesidad de que haya un tercero en cuestión. Es por esto que clubes de Estados Unidos, México e incluso de Medio Oriente estarían sondeando su fichaje. Recientemente se habló de los casos puntuales del Cruz Azul y el Inter Miami de Lionel Messi.

Sobre el equipo rosa, el mismo entrenador Gerardo Martino indicó: “Ustedes me hablan de jugadores que son consagrados, parecería casi una falta de respeto que yo tuviera que dar el visto bueno a jugadores que han hecho historia. Tanto Radamel, como Ángel, Chiquito la otra vez, son jugadores que no hace falta hablar de su cualidad como futbolistas”.

Falcao podría irse a la MLS

En medio de todo este panorama, Carlos Darwin Quintero dio detalles sobre la decisión que podría tomar Radamel Falcao García en los próximos meses. Y es que cuando actuaba en la Major League Soccer (MLS), más exactamente con el Houston Dynamo, el nariñense recibió un llamado del ‘Tigre’ pidiéndole detalles sobre el certamen estadounidense.

“Años atrás me habló para preguntarme por cómo era la liga. Le dije que acá (Estados Unidos) iba a estar tranquilo y su familia iba a disfrutar. Además, tiene eso extra de poder ir a ver otros deportes como el béisbol, que a él le gusta mucho. Antes yo no veía baloncesto ni fútbol americano, pero cuando llegué, me encantó. Iba mucho a esos eventos deportivos”, contó.

En este orden de ideas, aclaró que la principal diferencia entre México y Estados Unidos pasa por la pasión con la que se vive el fútbol: “La liga mexicana es más pasional, la gente es muy metida y más si vas a equipos como América, Monterrey, Cruz Azul o Tigres. Vas a encontrar esa pasión, ese fervor, de que no vas a tener una vida social como sí pasa en Estados Unidos. Allá el fútbol la gente lo ve como un entretenimiento, tu familia está tranquila, nunca te ofenden por más de que pierdas un partido. Hay más tranquilidad en ese sentido”.