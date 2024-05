Washington Ortega, arquero de La Equidad: “Sueño con jugar en un grande de Colombia”

Washington Ortega, arquero uruguayo de 29 años, es una de las figuras de La Equidad. Desde su llegada a Colombia se ganó la confianza del entrenador Alexis García y con buenas actuaciones se ha convertido en uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano. Ortega habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el momento que vive el equipo en este mal inicio de los cuadrangulares, mencionó cómo trabajan para derrotar al Deportes Tolima e incluso aceptó que espera tener la oportunidad de jugar en un equipo grande.

La Equidad no comenzó de la mejor manera el cuadrangular final, cayó en la primera fecha 2-0 ante Once Caldas y en la última jornada viene de caer por el mismo marcador ante Independiente Santa Fe. El equipo capitalino no ha podido mostrar el nivel mostrado durante el todos contra todos, se le preguntó a Ortega acerca del bajón y mal inicio en el grupo, a lo que respondió:

“Sobre todo en Manizales el primer tiempo no fue bueno, pero en el segundo sí jugamos mucho mejor y tuvimos las oportunidades para empatar el partido, no se dio, cometimos un penal y ahí nos liquidaron. Después con Santa Fe, viendo el video creo que no jugamos mal, lo hicimos bien, pero bueno, ellos tienen jugadores de jerarquía que te hacen la diferencia, nos hicieron el gol y sentimos el golpe, cuando nos estábamos levantando encontraron un golazo de media distancia y terminó de liquidar el partido. Pero, la verdad que mirando el estado de la cancha, lo que hicimos yo me fui desde el juego contento porque creo que se nos escapa por detalles”, afirmó.

El equipo asegurador cuenta con muchos jugadores jóvenes, esto dijo sobre como manejan este tema y cuál es el papel de los de mayor experiencia, “Nosotros tratamos de hacernos cargo, que todo pase por los que tenemos más experiencia, los que ya hemos vivido finales más veces y ellos son jóvenes que la verdad vienen haciendo muy bien las cosas que tratan de tener la pelota, de hacerse cargo, pero bueno cuado llegan esos momentos complicados nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia”.

Próximo partido ante el Deportes Tolima

“Para mí es de los rivales más duros, Tolima siempre contraataca de buena manera, tiene jugadores desequilibrantes, es un rival muy complicado, de los más fuertes de la Liga, pero nosotros necesitamos ganar. Tenemos que salir a buscarlo y no esperarlos tanto, tener cuidado en los contragolpes, tener cuidado con jugadores como Gil que tiene mucha velocidad, tener cuidado si juega Guzmán que venía en un momento muy bueno y es el jugador clave de ellos. En general tienen muchos jugadores, esa es la diferencia con nosotros. Quizás cuando sale uno no tenemos la jerarquía y desde lo económico tampoco para hacer cambios, es más cuesta arriba para nosotros en ese sentido”, aseguró.

Acerca de la posibilidad salir de La Equidad para el próximo semestre

No es un secreto que el buen nivel de Ortega ha hecho que varios equipos se hayan empezado a interesar en tenerlo defendiendo sus colores, esto dijo sobre una posible salida del equipo capitalino: “Sí, la verdad es que ya son 3 años con este en La Equidad y el sueño siempre estuvo en jugar en un equipo grande y poder vivir ese momento. Me encuentro con una edad justa, muy maduro. Acá lo que se tiene de bueno es que hay 7 equipos grandes, tengo muchas ganas de jugar con esa presión de la gente y vivir cosas que siempre soñé de chico, jugar con estadio lleno es una motivación muy buena”.

“Me gustan todos los equipos grandes, tienen mucha tradición, sueño con jugar en un grande en Colombia, pero no te sabría decir cuál, no le cierro la puerta a ninguno”, finalizó Ortega.