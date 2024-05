Carlos Darwin Quintero culpó a la directiva del Deportes Tolima por no darse su regreso

Deportivo Pereira se ilusiona con su segundo título liguero. De la mano del entrenador Leonel Álvarez, el cuadro risaraldense ha tenido un semestre sumamente destacado. En el todos contra todos logró ser tercero del campeonato local con 34 unidades, siendo el segundo club más anotador de dicha fase, y ahora en el Grupo A de los cuadrangulares buscará dar la sorpresa a los favoritos: Junior y Millonarios.

Justamente uno de los baluartes en esta gran campaña ha sido Carlos Darwin Quintero, quien arribó al club a principios del 2024, luego de su paso por América de Cali, y en poco tiempo logró consolidarse como el gran referente de la institución. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Quintero se refirió a las posibilidades de ser finalista y el cambio de rol que ha venido teniendo en el equipo.

“Las opciones están, sabíamos que iba a ser un grupo así de peleado por la calidad de los planteles, por la calidad de equipos, sabíamos que iba a ser apretado y contamos aún con la opción de poder pelear por la clasificación... Sabemos lo que es el Junior en su casa. Tenemos la mentalidad, sabemos que tenemos el fútbol para poder lograr un buen resultado y seguir metidos en la pelea. El grupo está bastante difícil y sumar de visitante siempre es importante”, comentó el experimentado atacante.

Finalmente, el ahora capitán del Pereira señaló que la institución siempre estuvo interesada en concretar su regreso, cosa que no se puedo dar en el Deportes Tolima por cuenta de la falta de interés de la directiva. Si bien reconoció que la hinchada del equipo ibaguereño le tiene mucho aprecio, desde la parte dirigencial se negaron a darle una nueva chance “por muchos factores”.

Gran presente en el Deportivo Pereira

Nada está definido en el grupo

“Los cuadrangulares son un torneo aparte de seis partidos y el primero siempre marca algo. Si no te salen las cosas bien, luego de un torneo tan bueno como lo traía Bucaramanga, te puedes llenar de mucha incertidumbre, desconfianza, pero nadie puede quitarle a Bucaramanga ni a Tolima lo consistentes que fueron dentro de todo el torneo. Tanto para nosotros como para Millonarios y para Bucaramanga, Junior está de primero, pero faltan cuatro fechas por disputar”.

Rol como delantero

“Nunca me he considerado un goleador, sino un generador de juego. Por las circunstancias que pasa el Pereira, porque nuestro 9 Lencina se lesionó, a mí me ponen ahí porque sé definir, pero 9 no soy. Entonces, cuando haces goles, eso se menciona más que ser el jugador que más opciones creó en el América durante todo el año que estuve. Cuando se hacen goles, sobresales más, pero siempre me he caracterizado por ser un jugador que crea, que ayuda a potenciar a los que tiene a su alrededor”.

El calendario del FPC

“Se necesita un calendario que se pueda acomodar más, porque muchas veces no tienes las 72 horas de recuperación. En la exigencia, entre más exigente y más competitivo sea nuestro fútbol, vamos a poder destacar tanto en selecciones como en torneos internacionales. Debe ser mejor organizado el calendario y creo que eso nos daría más forma para que el espectáculo para la gente sea mejor”.

Exitosa carrera deportiva

Inicios complicados en el fútbol

“Momentos difíciles siempre se viven para uno poderle dar valor a lo que uno quería cuando era pequeño. Nací en Tumaco, pero me crie en Cali. Fui a probar al Cali, al América, pero por la estatura recibía un no. En mi cabeza, yo siempre decía que iba a ser jugador profesional y no me iba a dedicar a nada más. Cuando ya estás en eso, creo que tienes que dar lo mejor de ti siempre”.

Paso por México y USA

“Las ligas de Estados Unidos y México son muy diferentes. La liga mexicana es más pasional, la gente es muy metida y más si vas a equipos como América, Monterrey, Cruz Azul o Tigres. Vas a encontrar esa pasión, ese fervor, de que no vas a tener una vida social como sí pasa en Estados Unidos. Allá el fútbol la gente lo ve como un entretenimiento, tu familia está tranquila, nunca te ofenden por más de que pierdas un partido. Hay más tranquilidad en ese sentido”.

NO del Tolima

“Siempre le tengo un gran cariño al Deportes Tolima, pero he sentido, más que nada en la parte dirigencial, que no son muy de que el canterano o el jugador que salió de ahí, vuelva. La vez que quise volver me dijeron que no por muchos factores. Ahora nunca lo intenté por lo mismo. En cambio, el interés que siempre mostraba el Pereira, diciéndome que las puertas las tenía abiertas, que volviera, que esta era mi casa. Eso nunca lo he sentido del Tolima institucionalmente, porque de la gente siempre voy a estar agradecido. Siempre me han mostrado ese cariño por las redes, las veces que he ido a Ibagué. La gente me recuerda y me quiere mucho, pero si la institución no te da eso para volver, es muy difícil. Por eso siempre he demostrado mi afecto por el Pereira porque como institución siempre recibía una llamada, siempre sondeaban para saber cuándo podía volver, la gente también ha sido increíble conmigo. Todo eso en un momento te hace pensar muchas cosas”.

Regreso a la Selección

“Uno siempre trata de hacer lo mejor, de trabajar para estar en el radar de la Selección. La verdad eso no me quita el sueño, pero siempre es ilusionante cuando se habla de uno”.