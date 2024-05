En el Día de las Madres, una mujer recibe de ‘regalo’ la llegada de un hijo desaparecido

Santa Marta

“Gracias a Dios y todo el personal de Caracol Radio por el apoyo recibido. Recuperé a mi hijo”, fueron las palabras de agradecimiento de Katia Madrid, una residente del sector La Paz, en Santa Marta, quien a través de los micrófonos de Caracol Radio denunció la desaparición de su hijo. En respuesta a su clamor de mujer, pidió al cielo que en el Día de las Madres le llegara el joven.

Según se supo, su hijo de nombre Breison Barrios Madrid, decidió abandonar su hogar tras una discusión con su progenitora, hecho ocurrido en marzo de este año. Desde entonces la mujer perdió comunicación con él y empezó una titánica labor de búsqueda. No encontró respuestas solo hasta este domingo 12 de mayo que el muchacho regresó a casa.

Le puede interesar: En Santa Marta, más de mil policías acompañan y brindan seguridad en el Día de las Madres

“Siempre estuve de la mano de Dios, con Jesucristo todo se puede y vencemos. Todo problema y circunstancia, a pesar de lo que sea, siempre hay que tener fe. Orarle a Dios rompió las barreras para encontrar a mi hijo. No tener a mi hijo era horrible, me preguntaba quién lo tiene y eran miles de preguntas que me hacía para recuperar a mi hijo”, sostuvo la madre de Breison.

Hay que decir que el retorno del joven es un testimonio vivo de la protección divina y un recordatorio conmovedor del poder del amor maternal.