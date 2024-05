¿Para qué sirve la flor de jamaica? 3 beneficios para la salud por tomarla

La flor de jamaica, también conocida como rosa de Jamaica o rosa de Abisinia, es un arbusto de la familia de las malváceas. Su nombre científico es ‘Hibiscus sabdariffa’. Es originaria de África tropical y Asia, y puede alcanzar una altura de hasta 3 metros.

Esta planta, que se encuentra en las plazas de mercado de todo el país o en almacenes de cadena desde los 5 mil pesos, lo que la hace accesible para todos los bolsillos, ha sido reconocida por sus diversos beneficios, ya que con ella se prepara una infusión que concentra una gran cantidad de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos conocidos como fitoquímicos, que tienen diversas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antihipertensivas.

La flor de jamaica tiene varios beneficios para la salud, ya que reduce o controla el azúcar en la sangre y podría ayudar inhibir algunas enzimas que se encargan de la digestión de los carbohidratos o azúcares que comemos.

3 beneficios de tomar flor de jamaica

1. Ayuda a controlar la anemia

La flor de jamaica o hibisco puede ayudar a prevenir la anemia, una condición en la que el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a todas las partes del cuerpo, por lo que la anemia puede causar fatiga, dificultad para respirar y otros problemas de salud.

Estudios han demostrado que la flor de jamaica es una buena fuente de hierro, que es un nutriente esencial para la producción de glóbulos rojos. Así mismo, es una buena fuente de vitamina C, que ayuda al cuerpo a absorber el hierro.

De hecho, una investigación realizada en el Centro de Investigación de Alimentos y Nutrición de la Universidad de Cornell encontró que las personas que consumieron té de flor de jamaica durante 12 semanas tuvieron un aumento significativo en los niveles de hierro en sangre.

2. Baja la presión arterial

Estudios han encontrado que el té de jamaica es capaz de reducir la presión arterial sistólica y diastólica:

“El té de hibisco (jamaica) puede ser una forma segura y natural de ayudar a bajar la tensión arterial, no se recomienda a quienes toman medicamentos para tratar la hipertensión, ya que puede interactuar con estos fármacos”, expone Healthline.

National Center for Complementary and Integrative Health agrega que solo reduce ligeramente la presión, por lo que no puede reemplazar a medicamentos para hipertensión.

Así mismo, la flor de jamaica, contiene vitaminas (A, C, B1, E) y minerales como el hierro, fosfato y calcio. Es una fibra natural, conteniendo propiedades antioxidantes, antisépticas, purgativas, diuréticas, astringentes, emolientes y sedantes.

3. Diurético natural

El consumo de té y agua de Jamaica podría ayudar a eliminar toxinas del cuerpo por la orina y a no retener líquidos. También podría proteger a los riñones de la aparición de cálculos renales y piedras. Para lograr estos beneficios se recomienda tomar una taza de té de jamaica dos veces al día habitualmente.

Protege al hígado

Según algunos estudios, la flor de jamaica evita que el hígado sea dañado por una gran variedad de toxinas debido a su actividad antioxidante.

¿Cómo se toma la flor de jamaica?

Lo ideal es consumirla en infusión, no obstante, si usted es de las personas a las que no les gusta tomar bebidas calientes, su sabor dulce y afrutado es perfecto también para preparar tés fríos. Se recomienda tomar una taza de té de jamaica dos veces al día, al menos durante veintiún días, para sacarle el provecho a todos sus beneficios.

A continuación una idea de receta para prepararla:

Ingredientes:

1 taza de flores secas de jamaica (puede conseguirlas en tiendas de alimentos naturales o supermercados)

4 tazas de agua

Endulzante al gusto (azúcar, miel o edulcorante)

Instrucciones: