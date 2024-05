La palabra discapacidad no estaba incluida en el Plan de Desarrollo de Tunja

Tunja

La Alcaldía de Tunja citó a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para que hasta el 31 de mayo se encargue de estudiar, discutir, tramitar y seguramente aprobar el Plan de Desarrollo del alcalde, Mikhail Krasnov titulado, “Conectemos Tunja con el mundo”.

Durante las sesiones han pasado al tablero los secretarios de despacho para explicar las apuestas de cada una de las sectoriales, además han asistido los miembros del Consejo Territorial de Planeación que integran los gremios de la producción, el deporte, sindicatos, discapacidad, mujeres y población vulnerable.

A propósito de uno de los sectores que hacen parte de esta instancia, Caracol Radio habló con el exconcejal, Javier Araque quien representa además a la población con discapacidad quien advirtió de algunas falencias que tiene el documento presentado por la alcaldía a consideración del concejo.

“Desafortunadamente, la palabra “discapacidad” no existía en el primer documento como no existe en el programa de Gobierno, habla de grupos diferenciales, pero no refiere a población con discapacidad que es el término técnico, no existíamos”, se quejó Araque.

Dijo que fueron tenidos en cuenta tan pronto se lo hicieron ver a la alcaldía. “Después de que nosotros hicimos la sugerencia aparece el concepto de discapacidad que para nosotros es muy importante, porque ya se establece un compromiso, pero desafortunadamente hay un elemento sustancial y es la transversalidad porque la discapacidad no puede ser sectorial, es un tema que debe ser transversal y no se evidencia en el documento, me parece que el concejo municipal tiene que representar los intereses de la sociedad civil y hacer su esfuerzo para que esa transversalidad en términos de discapacidad se dé dentro del documento”.

También alertó Javier Araque que el Plan de Desarrollo de Tunja, no habla del enfoque de seguridad vial y su apuesta de riqueza es mínima, casi inexistente.

“Otro elemento que me llama la atención es el enfoque de prevención como la seguridad vial que no fue tenido en cuenta, este tipo de documentos tiene que permitirle a Tunja también crecer y generar riqueza, bienvenido lo social, pero también soy consciente que este tema y todavía hay bastante que hacer”.

Cómo se conecta la ciudad si no se habla de las exportaciones, ruedas de negocios y demás. “Conectar a Tunja con el mundo implica una exigencia en términos de tecnología, puestas de interacción, intercambios, la palabra exportación debiera aparecer de manera dominante en el documento y difícilmente se encuentra, entonces cómo se conecta al mundo si este tipo de expresiones no aparecen ahí”.

Y agrega, “cuando uno está tratando de que una ciudad rompa fronteras, debieran aparecer este tipo de conceptos en la construcción de estos documentos”.