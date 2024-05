Colombia continúa presentando un panorama complejo en términos de nutrición. Hace unos años se alertó sobre la prevalencia de sobrepeso en la población. De hecho, se indicó que más del 50 % presenta esta condición, lo que evidenciaría una alarmante situación de salud de los colombianos.

Las expertas Adela Herrera y Consuelo Sarmiento indicaron que Colombia se puede caracterizar como un país con problemas de sobrepeso y obesidad que, “en muchas ocasiones, se debe a malos hábitos alimenticios”, así lo detallaron en su estudio del 2022, Sobrepeso y obesidad: factores familiares, dietéticos y de actividad física en escolares de una institución educativa de estrato medio-alto en Cali, Colombia.

Unicef ha explicado que si bien es importante destacar los méritos del país para avanzar en cobertura en salud y nutrición en los últimos años, aún persisten “retos relacionados con la malnutrición, que abarca un amplio espectro: desnutrición aguda, deficiencias nutricionales (también conocida como hambre oculta), sobrepeso y obesidad, que son situaciones que generan enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación.”

Es aquí en donde la nutrición se convierte en punto importante, ya que los malos hábitos alimenticios pueden derivar en afectaciones a la salud y a su vez en una población más enferma. Ante este panorama, en Caracol Radio conversamos con la especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva Juliana Suárez Correa, quien explicó cuáles son los problemas nutricionales más frecuentes en los colombianos. La experta hizo énfasis en la necesidad de sociedades más conscientes y educadas sobre el saber comer.

¿Cuáles son los problemas nutricionales más frecuentes en los colombianos y cómo evitarlos?

En concreto, los problemas nutricionales se presentan por carencia o exceso de nutrientes. Estos pueden darse por situaciones como desnutrición, trastornos alimenticios (anorexia, anemia, bulimia, entre otros), obesidad. En esto se incluyen las condiciones socioeconómicas de las personas para acceder a una alimentación adecuada. Pero también otras enfermedades pueden jugar un papel importante al impedir una correcta absorción de los nutrientes.

Ahora bien, la especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva reiteró que “se calcula que el 50% de la población en Colombia ya tiene rango de sobrepeso u obesidad. Y esto trae una cantidad de problemas”. Por lo que la ciudadanía debe trabajar en mejorar sus hábitos alimenticios.

En ese sentido, explicó que una mala alimentación puede llevar a que los ciudadanos se conviertan en pacientes de enfermedades o síntomas como la diabetes, un infarto, el cáncer, o una enfermedad mental, entre otros.

Lo anterior ocurre, según la doctora Suárez, porque normalmente las personas no suelen asociar la alimentación, el metabolismo y la parte gastrointestinal, lo cual dificulta que consideren de manera más adecuada su alimentación. “En la parte digestiva puede estar la clave de porqué una persona está subiendo de peso incontroladamente y su metabolismo está descontrolado. Esto es porque no se centra la alimentación en la microbiota intestinal, que es el universo de animalitos que viven en nuestro intestino y que controla precisamente el metabolismo”

Con lo anterior, la especialista, que enseña sobre digestión en la plataforma Hotmart, detalló que la poca consciencia de los ciudadanos sobre la microbiota intestinal deriva en “los principales problemas nutricionales en este momento en el país”

A su vez, comentó que los colombianos optan por alimentos que no los llevan a cumplir con la meta diaria nutricional y que esto perjudica de manera considerable la salud y el peso. “Otro problema grande es la deficiencia de fibra. Las personas no consumen fibra, no tienen variedad de frutas y verduras en su menú. Tampoco consumen leguminosas, pese a que en el país tenemos frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos, y arvejas”

“Las personas prefieren muchas veces un embutido a las carreras en un sándwich que compran por ahí en la calle. Definitivamente, tenemos que volver a la ingesta de comida colombiana, la comida de nuestras costumbres”, agregó

Siendo así, para evitar los problemas nutricionales es necesario tener una alimentación balanceada, que permita cumplir la meta diaria de vitaminas y nutrientes.