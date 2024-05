Desesperado llamado de ayuda de policía asesinado en Morales: “no me deje morir mi sargento”

Este lunes 20 de mayo, un nuevo ataque contra una estación policial en el municipio de Morales, Cauca, dejó dos miembros de la Policía muertos y tres más heridos. El hostigamiento perpetrado por presuntos disidentes del Estado Mayor Central (EMC) se extendió durante unas dos horas, hasta que el comandante general de las Fuerzas Militares, general, Hélder Giraldo, ordenó el despliegue y movimiento inmediato de las tropas de Fuerzas Especiales del Ejército en apoyo a la Policía del municipio.

En ese ataque murieron los patrulleros Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego López Domínguez, mientras que otros tres uniformados resultaron heridos. También se reportó la muerte de un civil privado de la libertad.

De acuerdo con el reporte del periodista Pedro Ceballos, de la emisora comunitaria Nuestra Voz Estéreo de Morales, para Caracol Radio, los policías del pueblo no tuvieron apoyo durante todo el hostigamiento, que se hizo desde dos flancos: “No hay apoyos, el ataque es por tierra y se siguen escuchando las ráfagas de disparos. Los policías están solos, el ataque no para. Morales está completamente solo”.

En su relato, el periodista agregó que durante el ataque también hubo una explosión “bastante fuerte” que afectó toda la estructura de la estación y de inmediato se percibió cómo salieron volando latas de escombros alrededor de esta zona: “Salió una columna de humo demasiado grande, alrededor de unos 70 metros de altura y me refiero a 70 metros porque enseguida hay una torre de comunicaciones de una empresa de celular y sobrepasó sobre espacios”.

Las Fuerzas Militares publicaron cómo llegó al pueblo un vehículo artillado y otro helicóptero, que fue atacado por los criminales, para contener el ataque en la parte alta del casco urbano. Tal como explicó el periodista Ceballos, esta aeronave se desplazó directamente desde Popayán, no obstante, desde una de las veredas fue atacado y debió regresar a la ciudad: “En el momento que estaba el helicóptero cesó un poco el ataque, pero apenas se fue, se prendió nuevamente el pueblo especialmente la estación de policía.

La estación de policía está ubicada en una parte alta del área urbana del municipio, donde hay múltiples viviendas. Los disparos de los miembros de las disidencias se realizan desde el parque central de Morales, en el barrio Sagrada Familia y desde las veredas La Floresta y el Mango.

Además del ataque a la estación policía, los disidentes volaron el cajero del Banco Agrario y habrían hurtado cerca de $50 millones.

Llamada del patrullero Jaime Andrés Calderón Reyes

Caracol Radio tuvo acceso a la llamada por radio que realizó uno de los patrulleros que murieron en el lugar del ataque. Se trata de Jaime Andrés Calderón Reyes, quien en un acto valiente repelía el ataque y clamaban a sus superiores por ayuda y apoyo por tierra:

“Necesitamos apoyo aéreo urgente, mataron al mayor (...) Mi me dieron mi sargento. No me deje morir, mi sargento, colabórame con el apoyo tierra”, suplica el policía quién primero fue herido.

Como respuesta, otro uniformado intentar darle apoyo en la línea: “Compañero, ánimo, ánimo ahí con esa situación. El apoyo ya está coordinado para ir hasta el punto, ya sabemos la situación y están todos los apoyos coordinados, ya tenemos conocimiento”, a lo que Jaime Andrés le responde con las fuertes ráfagas de fusil de fondo: “Los tenemos aquí cerquita, los tenemos cerca, nos están dando tatucos, nos están dando de todo”.

Este desesperado llamado de ayuda fueron las últimas palabras que se conocieron del patrullero de la policía de Morales, de 25 años.

Petro ordenó un Consejo de Seguridad permanente en la región

Frente a los recientes ataques en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, el presidente Gustavo Petro ordenó que se desplace a la región la cúpula militar y se instale un Consejo de Seguridad permanente:

“Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al ministro de Defensa (Iván Velásquez) que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un consejo de seguridad permanente”.

Recordemos que el Ejército Nacional ha intensificado sus operaciones ofensivas en los últimos meses en el departamento del Cauca, que se ha convertido en uno de los escollos de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC). Todo esto tras la suspensión del cese al fuego por parte del Gobierno Nacional con el EMC, en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.