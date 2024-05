Play/Pause El Pulso del Fútbol, 9 de mayo de 2024 47:59 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1715281826747/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el empate de Millonarios ante Bolívar en la Copa Libertadores. César dijo: “Yo nunca vi a los hinchas de Millonarios como anoche, es que la expectativa era muy alta. Aunque los aficionados no sentían que se habían armado bien, si querían hacer algo mejor en el torneo internacional”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “A mí esta nomina no me parece para nada mala, pero ahora es muy fácil acabar con todo después de que pasó todo lo que pasó. Millonarios tiene posibilidades y en los números todavía posible”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook