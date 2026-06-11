HOY inicia el Mundial 2026: ¿hasta cuándo irá? Día oficial de la FINAL y ciudad donde se jugará

“Día de Mundial” El Pulso del Fútbol, 11 de junio del 2026 00:00:00 44:05 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el inicio de la copa del mundo, la inauguración y el partido entre México contra South África . César dijo: “En el comienzó del campeonato del mundo número veintitrés, un estadio imponente, el estadio Azteca, en medio de dificultades logisticas pero con el cariño y simpatia de los Mexicanos”. Sobre el tema Steven agregó:”Una inauguración del Mundial siempre es maravillosa, toda la atención está en Ciudad de México, lo escucho con ambiente de fiesta”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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