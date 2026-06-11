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11 jun 2026 Actualizado 19:25

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El Pulso del Fútbol, 11 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol está presente en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

HOY inicia el Mundial 2026: ¿hasta cuándo irá? Día oficial de la FINAL y ciudad donde se jugará

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“Día de Mundial” El Pulso del Fútbol, 11 de junio del 2026

“Día de Mundial” El Pulso del Fútbol, 11 de junio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el inicio de la copa del mundo, la inauguración y el partido entre México contra South África . César dijo: “En el comienzó del campeonato del mundo número veintitrés, un estadio imponente, el estadio Azteca, en medio de dificultades logisticas pero con el cariño y simpatia de los Mexicanos”. Sobre el tema Steven agregó:”Una inauguración del Mundial siempre es maravillosa, toda la atención está en Ciudad de México, lo escucho con ambiente de fiesta”.

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