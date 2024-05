Millonarios busca mantener el arco en cero: Álvaro Montero reveló la divertida estrategia

Álvaro Montero, arquero de Millonarios. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

¡Comienzan los cuadrangulares finales de la Liga! Este fin de semana se llevarán a cabo los partidos correspondientes a la primera jornada del Grupo A y B. En ellos destaca el compromiso que protagonizarán Junior de Barranquilla y Millonarios en el Metropolitano, el cual está programado para el sábado 4 de mayo a las 7:15 de la noche.

Previo al viaje a la capital del Atlántico, varios referentes del plantel azul hablaron con los medios de comunicación respecto al inicio de esta fase final del campeonato y el venidero enfrentamiento con el Junior. Todos coincidieron en que la misión principal es mantener el arco en cero (hasta Chicó iban 16 partidos consecutivos concediendo anotaciones) y a partir de allí poder sacar tres puntos de oro.

Por otro lado, se habló también de las reiteradas lesiones y las complicaciones que ha tenido nominalmente el equipo en las últimas semanas. Si bien los jugadores son conscientes de que el calendario no ayuda para estar al 100 desde lo físico, sí concluyen que no es excusa para no conseguir buenos resultados.

Llinás confía en que el equipo está listo y preparado

Andrés Llinás habló sobre lo competitivo que será el partido frente al Junior de Barranquilla, aunque confesó que también se debe tener muy en cuenta al Deportivo Pereira y el Atlético Bucaramanga. En este orden de ideas recordó la temporada 2022-II, cuando el azul compartió grupo con barranquilleros y risaraldenses, y la clasificación terminó quedándose en el equipo que por aquel entonces dirigía Alejandro Restrepo.

Es importante empezar el cuadrangular ganando: Junior está en el cuadrangular, pero también hay otros dos equipos muy fuertes. Sabemos lo importante que es empezar sumando en los cuadrangulares. Nos toca como visitantes, pero esa no es una excusa para no ganar... Son dos equipos grandes de Colombia y es normal cuando dos nóminas tan importantes llegan a finales. Nos había tocado en cuadrangulares pasados y lastimosamente esa vez fue Pereira el que pasó a la final. Ahora nos toca otra vez a los tres en el mismo grupo y todos vamos a luchar por ganar. Junior es uno más del grupo, pero claramente le queremos ganar.

Especial cuidado con Carlos Bacca: Todos conocemos a Carlos Bacca, un jugador que ha hecho con la Selección y equipos importantes en el mundo. Para nosotros es un placer jugar contra esta clase de jugadores. Junior no es solo Bacca, sino que cuenta con jugadores muy habilidosos y talentosos. Debemos estar muy atentos.

Carga física importante por el apretado calendario: Estamos con la mentalidad de jugar partido a partido. El que se sienta bien, lo hará; el que se sienta mal, debe ser consciente de que esto es un equipo. Acá no hay ningún jugador indispensable, el profesor se ha hecho cargo de que esto sea así y lo hemos demostrado. Estamos tranquilos. Se vengan los partidos que se vengan, sabemos que tenemos una nómina fuerte y contamos con jugadores preparados para partidos como estos.

No recibir goles: El cero en el arco era algo en lo que estábamos fallando mucho. Era algo que nos caracterizaba en pasados torneos. Estamos buscándolo de nuevo, lo encontramos y esperamos que sea algo más recurrente.

Montero y la estrategia para no recibir goles

Álvaro Montero aprovechó la charla con los periodistas para revelar una curiosa y divertida estrategia para no recibir goles en estos cuadrangulares. Asimismo reconoció que esta semana de descanso le permitió al equipo recargar energías, teniendo en cuenta que se avecina un mes sumamente apretado y estresante por las finales de la Liga y la definición de la fase de grupos en Copa Libertadores.

Mantener el arco en cero: Estamos ofreciendo un bono a los compañeros para que me ayuden a tener el cero atrás, después de tantos partidos que nos metieron goles. Estamos conscientes de que ya es otro contexto, volvemos a empezar todos de cero y teniendo esa responsabilidad de que no me ocurra tan seguido recibir goles.

Una semana de descanso: Nos dieron un poco de aire. Esos viajes tan seguidos, partidos intensos y básicamente con la misma nómina. No tenemos esos argumentos que a lo mejor teníamos en otra etapa del torneo con mucho más recambio. Toca afrontar la situación, darle la cara y entendemos que es otro contexto nuevo.

Poco espacio para las rotaciones: No hay mucho espacio para rotar tanto cuando los partidos están seguidos y la nómina tan limitada como la tenemos. Somos conscientes de esa situación, lo hemos asimilado y nos hemos mentalizado en que hay que competir por todo. Cada tres días hay planeación y el profe se ha vuelto experto en eso.

La presión está siempre: Este equipo ha jugado con presión siempre. Iniciando el torneo pasó y ahorita el contexto no cambia. Queremos seguir compitiendo en los torneos que estemos y si tenemos chance de clasificar, debemos sacar buenos resultados y ganar. Ya después veremos lo que se irá dando.

Pereira confía en la victoria en Barranquilla

Finalmente, Juan Carlos Pereira habló sobre el deseo de no conceder goles de Junior en el Metropolitano y a partir de allí buscar una victoria que los vaya perfilando de cara a la gran final. Así pues, aseguró que haber jugado tantos duelos en la capital del Atlántico, les ha permitido planear mucho mejor sus estrategias, a pesar del calor y todas las cuestiones meteorológicas.

No conceder goles en Barranquilla: Hemos estado trabajando pensando en Junior. Con nuestro planteamiento, vamos a hacer nuestro trabajo con esa racha de seis partidos en línea ganando. Lo primordial es sacar el aco en cero y a partir de ahí buscar nuestro resultado.

Se puede ganar en el ‘Metro’: Junior es un equipo muy rápido y se hace muy fuerte en Barranquilla, pero hemos jugado muchísimos partidos allá y hemos sacado resultados muy positivos. Vamos con esa mentalidad de sacar los tres puntos de visitante, que será importante porque tenemos después dos seguidos de local.

De la tranquilidad a la tensión: El partido de Chicó fue bastante tranquilo. El orden era primordial debido a que veníamos de varios partidos seguidos y no íbamos a tener ese desgaste de apretar en la zona defensiva de ellos. Ahora con Junior es muy diferente, empieza un torneo nuevo, es una responsabilidad grande en la que Millonarios aspira al título. Hay que seguir trabajando.

Lucha por un lugar en la mitad del campo: El profe ha rotado mucho en el mediocampo, buscando la pareja ideal. A partir de lo mío, puedo decir que el que mejor esté es el que ha jugado. De eso se trata, la competencia sana... De eso se encarga el profe. Nosotros en lo nuestro, en salir a competir y el que mejor se sienta actuará en esos partidos.