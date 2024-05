Alberto Gamero quiere pelear Liga y Libertadores: “Hay posibilidades de una y de otra”

Millonarios, contra todo pronóstico un mes atrás, clasificó a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano luego de lograr una racha de seis victorias consecutivas, ubicándose ahora en el Grupo A junto a Bucaramanga, Pereira y Junior, este último, su primer rival este fin de semana.

Al respecto, el técnico Alberto Gamero analizó en El Alargue de Caracol Radio la actualidad de su plantel, sus rivales en estas semifinales y las más recientes lesiones de Daniel Cataño y David Mackalister Silva. El samario dejó en claro que busca pelear por la Liga y la Copa Libertadores, a pesar de los malos resultados en las dos primeras fechas.

Opinión de Juan Carlos Osorio

“El mister sabe, siempre se lo he dicho, un hombre muy adelantado en esto, de los mejores que tenemos acá en Colombia. Siempre se lo he dicho y sabe que lo quiero mucho”.

¿Qué siente previo a cuadrangulares?

“Si algo he tenido yo para estas finales y estos partidos es que tengo mucha tranquilidad, esto es fruto de un trabajo que se viene haciendo, fruto de la perseverancia y dedicación de los jugadores, y que uno siempre ha dicho, el grupo hizo un cierre de torneo muy bueno, ellos saben que es un comportamiento de ellos, es trabajo que tienen ellos. Yo siempre estoy tranquilo, uno logrando sus objetivos y uno de los objetivos era eso, clasificar a los cuadrangulares y ahora nos proponemos otros”.

¿Su tranquilidad es por todo lo que ha aprendido a hacer este Millonarios?

“Yo creo que sí, es una frase del Mister Ancelotti muy sabia. Nosotros hemos tenido una cantidad de inconvenientes este semestre y aprovecho para mandarle mi sentido pésame a toda la familia del doctor Serpa por el fallecimiento de su hermano, de Óscar, que a él lo tenga Dios en la gloria y mis más sentidas condolencias a toda la familia del doctor Serpa, porque es nuestro máximo accionista, nuestro patrono y hoy tiene un momento duro. Son momentos duros que hemos vivido nosotros en este semestre y simplemente lo que nosotros hemos querido, es que el que entre, que sepa a qué jugamos, que entienda que estamos en Millonarios. Con todo y todos esos inconvenientes, lesiones, expulsados, hemos tenido el fallecimiento de Ricardo (Salazar), fuimos allá a Chile y el doctor (Enrique Camacho) se nos cae y se tiene que devolver a una clínica. Hemos tenido una cantidad de cosas, pero una cosa es cierta, el entreno del día a día es que el grupo sepa a qué entra en la cancha, que cuando nosotros queremos hacer una modificación en una estructura, que la idea y lo que nosotros queremos, cambie”.

¿Qué tanto afectan las bajas Mackalister y Cataño?

“Ellos saben que yo siempre digo estas palabras, nunca lo van a tomar como si yo no los necesitara, pero siempre les digo ‘para mí es más importante el que está'. Yo no pienso en el que no está, Silva el sábado no va a estar, yo no pienso en Silva, yo tengo que pensar qué vamos a hacer si no está Silva, si no está Cataño. Ellos lo saben, se puede entender que no me hacen falta, sí, me hacen falta bastante, pero yo siempre mantengo el día a día, quién está y quién no. Este es un deporte de contacto, fíjense ustedes el partido de Palestino, Silva en el calentamiento se me lesiona y Cataño también en el calentamiento, pero no quiso decir nada. Uno nunca sabe el jugador que se nos va a ausentar. Macka para nosotros es un jugador muy importante en la cancha, el mismo caso de Cataño, es muy importante, pero yo hoy no pienso en ellos, pienso en los que están, en el trabajo que vamos a hacer mañana”.

¿Puede volver a contar con Cataño este semestre?

“Lo de Cataño no lo tengo como todavía ya un pronóstico exacto, se le están haciendo una cantidad de exámenes y se está viendo qué es lo mejor que se le puede hacer a él. Todavía a mí no me han dicho el dictamen de que a Cataño no lo vamos a tener más en el torneo; por ejemplo, el caso de Silva, ya me han dicho que posiblemente para el día miércoles puede estar. Lo de Cataño sí hay unos exámenes que él se está haciendo y van a mirar qué es lo mejor para el jugador, porque aquí es el ser humano y estamos mirando qué es lo mejor para él”.

¿Maneja ese favoritismo como motivación o presión?

“Más motivación, porque no es fácil. Son ocho partidos, dos empates y seis victorias consecutivas, eso no es fácil y el equipo se tiene que tener confianza con lo que está haciendo, no fueron partidos fáciles, nosotros sabíamos que en uno de esos partidos empatábamos y ya quedábamos afuera. El grupo ha entendido eso, nos acostumbramos a que en el fútbol existen las derrotas también, en eso estamos conviviendo nosotros, nos gustan más las victorias, un empate cuando no podemos ganar. Esa es la motivación que tenemos nosotros, este arranque de cuadrangulares contra un muy buen equipo, pero hay un cuadrangular muy bonito en este grupo, el grupo contrario, también, es un grupo bueno. Desde que el que entró de primero, que fue el Tolima, hasta el que entró octavo, que fue el Once Caldas, todos estamos aspirando llegar a una final”.

¿A qué le atribuye la recuperación del equipo?

“Yo le decía a ellos, ‘nosotros en los cinco partidos que perdimos en línea, habíamos jugado partidos mejores que los que ganamos’. Esto es hacerle ver al jugador, indudablemente, que cometimos errores y esos errores hay que corregirlos, pero también hacerle ver al jugador que no todo es malo. Cuando uno pierde es porque el que ganó hizo mejor las cosas, pero en el contexto del partido, en el contexto del juego, yo me siento a ver los videos y a apuntar todo lo que debemos corregir, afortunadamente yo tengo un grupo que es muy receptivo a eso, uno va corrigiendo. Esa es la motivación que yo le puedo dar a mi equipo, perdimos el partido, pero hicimos cosas buenas, vamos a mejorar y ellos saben que en el día a día esto es corregir”.

¿Qué partido espera con Junior?

“Un buen partido, un partido muy bonito, tenemos un grupo muy bueno, de equipos que, como decíamos nosotros en la charla del grupo, no podemos empatar con Bucaramanga y Pereira, porque quedaron encima de nosotros, ahí de pronto puede ser Junior. Un grupo bravo, estamos mentalizados a que es un gran partido contra un gran equipo. Ayer hablábamos de ese tema, ¿Por qué tantos partidos con Junior?, es de los equipos que en los últimos años ha hecho las cosas bien como nosotros, fuimos finalistas de la Copa, jugamos la Superliga, estamos en cuadrangulares. Yo creo que con el equipo contra el que más he jugado desde que estoy en Millonarios es con Junior. Son partidos bonitos, tenemos que mentalizarnos que venimos con una racha buena y que ojalá podamos seguir con esta racha en este inicio de cuadrangulares.

¿Le gustaría una final con Santa Fe?

“Primero hay que llegar a la final, ese es el siguiente objetivo, ya nos trazamos un objetivo que era llegar a los cuadrangulares, ya entramos, ahora el siguiente objetivo es llegar a la final, Dios quiera que se nos dé. El otro grupo es fuerte, bueno; Tolima que viene cabalgando la Liga; Santa Fe es un equipo sólido, que ya sabe, con el poco tiempo que tiene con el profe Peirano, que ya sabe a qué juega, que tiene una estructura con el 5-3-2 que pocas veces la cambia y es un equipo que defensivamente es muy fuerte, pero que ofensivamente también se desprende con sus carrileros; ustedes saben los equipos de Alexis (García), en los últimos partidos ya estaba clasificado, hay cosas que nosotros estábamos viendo; y el mismo Caldas que tiene una amenaza allá arriba con ese Dayro Moreno. Se van a jugar dos cuadrangulares bonitos, ojalá que el fútbol colombiano disfrute de estos cuadrangulares y que vayan a la final los que hagan mejor las cosas, yo como técfnico de Millonarios espero ser uno de ellos”.

¿Tiene una espinita con Tolima?

“No. A mí no me queda la espinita, no me suena como excusa, pero esa final la jugamos muy mermados, jugué con dos centrales que no eran los centrales. Tolima vino aquí a Bogotá y nos planteó un partido donde supo aprovechar las falencias de nosotros y nos ganó bien. ¿Qué espinita me quedó?, me quedó la espinita de la final de la Copa BetPlay que perdí con Nacional, porque ese día jugamos bien y nos empataron en los últimos minutos, eso sí me quedó la espinita, pero hay partidos donde el rival también es bueno, pero no te queda espinita”.

¿Sigue peleando en los dos frentes?

“Yo no lo voy a negar, nosotros estamos peleando estos torneos, es que para eso clasificamos. Lamentablemente, hemos tenido dos derrotas consecutivas donde se nos ha apretado lo que es la Copa Libertadores, pero nosotros, el anhelo, la satisfacción siempre de salir campeón o de pelear la Reclasificación, es porque queremos ir a un evento internacional y estando nosotros en un evento internacional, no se puede dejar por fuera, hay posibilidades todavía de una y de otra. Nosotros vamos a seguir peleando la Copa, afortunadamente el partido contra Bolívar es un miércoles, de pronto nos va a quedar muy cerquita contra el Pereira, pero es bueno, esta vez va a haber ‘fair play’, porque Pereira también juega Copa BetPlay, ellos también juegan y la otra semana que jugamos contra Palestino, ellos también juegan la vuelta de la Copa. Vamos a tener participaciones de los equipos; Junior juega Libertadores, nosotros también; Bucaramanga y Pereira juegan Copa BetPlay. Vamos a tener compromisos a mitad de semana todos, miraremos, pero nosotros estamos todavía con la ilusión de seguir peleando la Copa”.