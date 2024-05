Alberto Gamero da buenas noticias sobre la recuperación de David Mackalister Silva

Millonarios comienza los cuadrangulares finales visitando este sábado al Junior en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los bogotanos tendrán dos bajas sensibles en su generación de juego, tras las ausencias confirmadas de Daniel Cataño y del capitán David Mackalister Silva, ambos ausentes por lesión.

El técnico del equipo, Alberto Gamero, se refirió, en El Alargue de Caracol Radio, a la situación de ambos jugadores, dando buenas noticias, especialmente en el caso de Silva, de quien dijo podría reaparecer en los próximos días; sobre Cataño, evitó especular.

“Ellos saben que yo siempre digo estas palabras, nunca lo van a tomar como si yo no los necesitara, pero siempre les digo ‘para mí es más importante el que está’. Yo no pienso en el que no está, Silva el sábado no va a estar, yo no pienso en Silva, yo tengo que pensar qué vamos a hacer si no está Silva, si no está Cataño. Ellos lo saben, se puede entender que no me hacen falta, sí, me hacen falta bastante, pero yo siempre mantengo el día a día, quién está y quién no”, mencionó al respecto.

Y añadió: “Este es un deporte de contacto, fíjense ustedes el partido de Palestino, Silva en el calentamiento se me lesiona y Cataño también en el calentamiento, pero no quiso decir nada. Uno nunca sabe el jugador que se nos va a ausentar. Macka para nosotros es un jugador muy importante en la cancha, el mismo caso de Cataño, es muy importante, pero yo hoy no pienso en ellos, pienso en los que están, en el trabajo que vamos a hacer mañana”.

Gamero aseguró que aún no es un hecho que Cataño se pierda lo que resta del semestre. “Lo de Cataño no lo tengo como todavía ya un pronóstico exacto, se le están haciendo una cantidad de exámenes y se está viendo qué es lo mejor que se le puede hacer a él. Todavía a mí no me han dicho el dictamen de que a Cataño no lo vamos a tener más en el torneo

Mientra que dio buenas noticias sobre Mackalister, quien podría reaparecer ante Bolívar en Copa Libertadores: “por ejemplo, el caso de Silva, ya me han dicho que posiblemente para el día miércoles puede estar. Lo de Cataño sí hay unos exámenes que él se está haciendo y van a mirar qué es lo mejor para el jugador, porque aquí es el ser humano y estamos mirando qué es lo mejor para él”.