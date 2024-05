El Pulso del Fútbol, 01 de mayo de 2024

Dortmund (Germany), 01/05/2024.- Borussia Dortmund supporters, from the South Stand of BVB Stadiom, cheer ahead of the UEFA Champions League semi final, 1st leg match between Borussia Dortmund and Paris Saint-Germain in Dortmund, Germany, 01 May 2024. (Liga de Campeones, Alemania, Rusia) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL / FRIEDEMANN VOGEL ( EFE )