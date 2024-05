Aumento del desempleo refleja el efecto rezagado de la desaceleración económica: Ocampo

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registró un nuevo deterioro del mercado laboral, pues el desempleo en Colombia aumentó en marzo hasta llegar al 11,3%. Esta cifra representa un aumento de 1,3% con respecto al mismo mes en 2023, cuando el porcentaje se ubicó en un 10%.

Según el reporte de la entidad, la población ocupada fue de 22,4 millones de colombianos, lo que representó una salida de 149.000 ciudadanos frente al dato de hace un año. Mientras tanto, la población desocupada creció hasta 2,8 millones de personas, con el ingreso de 339.000 personas a esta condición.

Frente a este panorama, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, explicó en 6AM Hoy por Hoy, que las nuevas cifras reflejan el efecto rezagado de la desaceleración económica, que aunque comenzó en el último trimestre del 2022, los efectos sobre el empleo se comenzaron a ver a partir del tercer trimestre del 2023:

“Hubo un deterioro que en realidad no se refleja de estas cifras que se mencionan mensuales porque hay unos efectos digamos como dice estacionales por ejemplo la tasa de desempleo de marzo siempre es alta, ¿no? Entonces no, no refleja exactamente la tendencia, pero el deterioro del mercado de trabajo ya viene desde el último trimestre del año pasado y pues las cifras seguramente van a continuar siendo negativas”.

