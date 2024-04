¿Qué dicen hinchas del Deportes Quindío por caso de agresión a pareja de un jugador?

Armenia

Recordemos que el reciente caso se registró cuando el Deportes Quindío quedó eliminado de la Copa BetPlay 2024. En un comunicado emitido por el equipo a través de sus redes sociales dan a conocer que un aficionado identificado como Hellman David Camargo realizó amenazas de muerte al término del partido contra el jugador Jairo Roy Castillo. Allí mismo señalaron que tiempo después la persona en mención y otro grupo de hinchas ingresaron de manera violenta al conjunto donde reside el futbolista y su familia agrediendo físicamente a su compañera sentimental que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para la revisión médica pertinente.

Al respecto Juan David Bermúdez más conocido como “Burro” quien es líder de Artillería Verde Sur inicialmente condenó de manera tajante este tipo de actos, pero solicitó claridad y verdad. Aseguró que, aunque la agresión es lamentable no solo se pude culpar al hincha del equipo porque también el jugador tiene responsabilidad.

Evidenció que el futbolista implicado en la situación instó al hincha a una confrontación en su lugar de residencia donde finalmente desencadena el lamentable suceso. Señaló que si bien tiene culpa el aficionado también la tiene el jugador por eso considera es clave conocer las dos caras de la moneda porque todos los medios de comunicación se han enfocado en contra del hincha.

“Es un hecho obviamente lamentable, si es algo que no, no debe de suceder, pero es un hecho que no solo tiene culpa el hincha también tiene culpa del jugador implicado ya, que pues invita a un hincha a la casa a pelear. Entonces, pues si bien tiene mucha culpa el hincha, pues también tiene mucha culpa al jugador y yo pienso que se han enfocado solo en el tema del hincha cuando el tema del jugador también debe ser analizado”, mencionó.

Resaltó que es preocupante la exposición e identidad de la persona involucrada que se ha generado ya que incluso podría arriesgar su propia vida.

Vale anotar que tras la comisión extraordinaria de fútbol tomaron la decisión de sancionar al señalado de encabezar la agresión por una temporada.

Además, el equipo informó que interpondrán las acciones penales correspondientes contra quienes desarrollaron las conductas violentas y desde la Dimayor realizaron un llamado a la sana convivencia, invitando a todos los hinchas a disfrutar del Fútbol Profesional Colombiano en paz.