Nuevas modificaciones al perímetro del pico y placa

Cúcuta

A partir de este lunes hay modificaciones en el pico y placa y pico y día de la ciudad de Cúcuta, entre ellos el perímetro y los horarios.

Es decir, se derogó el decreto 0300 del 28 de febrero del 2019 y entra en vigor el decreto 0212 del 26 de abril.

La restricción está contemplada sobre la Diagonal Santander en ambos sentidos viales, sobre la Avenida 8, la Calle 1, la Avenida 10, la Calle 17, la Avenida 0 en ambos sentidos viales.

Sobre los días en los que se aplicará la medida quedó de la siguiente manera: Lunes (1-2), Martes (3-4), Miércoles (5-6), Jueves (7-8), Viernes (9-0).

En cuanto a los horarios, sí registran modificaciones (07:00 a.m.- 08:30 a.m) -(11:30 a.m. - 2:30 p.m.) (5:30 p.m. - 7:30 p.m.).

En cuanto al placa día, esta medida sí tiene cambios. Es decir, los vehículos que tengan placas que no son de Cúcuta tendrán restricciones de siete de la mañana hasta las ocho de la noche. Lunes (1-2), Martes (3-4), Miércoles (5-6), Jueves (7-8), Viernes (9-0).

Gráfica 1 pico y placa servicio público Cúcuta. Ampliar