Operativos para eliminar terminalitos en zona de frontera

Han sido muchas las denuncias por parte de la comunidad en Villa Del Rosario, quienes indican que en el sector del Templo Histórico y en La Parada se han venido formando terminalitos, al parecer, por parte de conductores de vehículo de transporte público del vecino país.

Por su parte, conductores de transporte público de Colombia dicen que este tipo de acciones los está afectando, teniendo en cuenta que estos terminalitos se estarían desarrollando en espacio público.

Al respecto Camilo Suárez, alcalde de Villa Del Rosario indicó que ha venido realizando acciones para contrarrestar estos terminalitos que podrían llevar a una sanción al municipio por parte del Ministerio de Transporte.

“Se trata de transporte público venezolano que ha venido tomando posesión en La Parada, que ya venían poco a poco montando terminales o montando puestos de control en toda la autopista internacional hasta el punto de llegar a la casa del General Santander” dijo Camilo Suárez.

Aseguró que una vez se recibieron esas denuncias, “a las 5:00 a.m., dos horas más tarde ya nos estábamos desplegando y estábamos moviendo todos estos esos vehículos venezolanos. Al parecer, no sé con quién era que estaban hablando, personas que les estaban diciendo que sí lo podían hacer. Nosotros somos muy conscientes de eso, no se puede realizar. El Ministerio de Transporte ya les tiene una sanción a los municipios de Los Patios y Cúcuta” por estas mismas acciones, y resaltó el mandatario que “nosotros no podemos permitir que también nos sancionen”.

Hizo un llamado a los conductores de ambos países al orden teniendo en cuenta la gran cantidad de flujo de pasajeros que se da en zona de frontera.