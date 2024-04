Cinco turistas europeos fueron rescatados tras quedar a la deriva en el mar de Santa Marta

Santa Marta

Las autoridades marítimas confirmaron que el hecho fue notificado por medio de una llamada a través del sistema VHF Marino por parte del velero “Lady of the Seas”, de bandera de malta, en la cual informaban una ruptura en una de sus velas y que además no contaban con combustible para continuar con su rumbo.

La Armada Nacional señaló que, de inmediato se desplegó una Unidad de Reacción Rápida – URR, que ubicó la embarcación, aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de Santa Marta, con cinco tripulantes a bordo, quienes manifestaron encontrarse bien de salud y agradecieron la pronta respuesta en la atención a la emergencia presentada.

Al finalizar los procedimientos de rutina de inspección y verificación de la embarcación, esta fue conducida junto a sus tripulantes al muelle de la Marina Internacional de Santa Marta, donde quedaron fuera de peligro y a disposición de funcionarios de Migración Colombia.

Le puede interesar: Controles viales en el Magdalena y aumento del pie de fuerza para contener salida de droga

Cabe destacar que, gracias a que la embarcación Lady of the Seas informó de forma oportuna la novedad presentada, fue posible atender la emergencia sin mayores contratiempos, esto teniendo en cuenta que el tiempo que transcurre desde que se presenta una emergencia hasta que se reporta a las autoridades, tiene un impacto significativo en la efectividad de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar.

Lo anterior debido a que las condiciones climáticas cambian de forma constante en este tipo de escenarios y a que por la acción de las corrientes y mareas, las embarcaciones sin gobierno pueden derivar varios kilómetros en pocas horas, dificultando su ubicación, más aun cuando no cuentan con equipos de comunicación o localización.