Alcalde Galán anuncia que aumentó consumo de agua en Bogotá: “No nos podemos relajar”

Bogotá D.C.

Según el reporte diario del consumo de agua en Bogotá, en el turno 07 de este 26 de abril aumentó la demanda de este líquido en la capital del país.

“No nos podemos relajar. La situación es crítica. Ayer el consumo subió considerablemente e incluso fue más alto que el mismo día del primer ciclo. No podemos permitir que esto se convierta en una tendencia”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X.

Según el Acueducto, el consumo fue de 16.04 metros cúbicos por segundo cuando la meta es 15. Lo más cerca que hemos estado de esa cifra desde que se implementó el racionamiento ha sido 15.29.

El nivel de los Embalses no mejora

A pesar de que ha llovido en los últimos días, esto no ha sido suficiente para evidenciar un aumento significativo en el nivel de los embalses principalmente del Sistema Chingaza.

De acuerdo con el reporte, el agregado está en 16,09% y la meta para este mes es llegar al 20%.

“Bogotá nos necesita unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Juntos vamos a superar esta crisis, pero no podemos relajarnos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, reiteró el alcalde mayor de Bogotá.

Consejos para ahorrar agua