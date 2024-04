Se registró el consumo de agua más bajo desde que se implementó el racionamiento en Bogotá

Bogotá D.C.

El martes 16 de abril ,día en el que se racionó el agua para los habitantes de localidades como Suba, Ciudad Bolívar y del municipio de Soacha, se registró el consumo más bajo desde que se implementó la medida.

De acuerdo con el alcalde, Carlos Fernando Galán, el consumo fue de 15.72 metros cúbicos de agua por segundo.

“Avanzamos, pero necesitamos consumir menos agua. Ayer el consumo fue el más bajo desde que implementamos las medidas. Completamos 6 días por debajo del promedio normal de la ciudad, pero seguimos lejos de la meta. Ayer, 16 de abril, el consumo fue de 15,72 metros cúbicos por segundo. La meta es 15. Debemos bajar aún más nuestro consumo de agua” indicó el alcalde a través de su cuenta de X.

A pesar de este buen comportamiento de los ciudadanos, hay preocupación pues el nivel de los embalses continúa bajando. Con corte al 16 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 15,28%.

“Necesitamos seguir bajando el consumo. No se trata de guardar agua sino de consumir menos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, explicó el alcalde Mayor.

Racionamiento de agua para el miércoles 17 de abril

De acuerdo con el Acueducto de Bogotá, el nuevo turno de rotación de restricción de servicio de agua contempla los puntos de suministro de los municipios de Funza, Mosquera y Madrid (Cundinamarca), y barrios de Kennedy y Fontibón.

La restricción comienza a las 8 de la mañana del miércoles 17 y el comienzo de la normalización del servicio desde las 8 de la mañana del jueves 18.