Delvin Alfonzo: “Llegué a un equipo grande con personas que te tratan como una familia”

Delvin Alfonzo, lateral de Millonarios. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Millonarios continúa con vida el torneo colombiano. La agónica victoria sobre el Deportivo Pasto en el Departamental Libertad, le permitió al cuadro capitalino llegar a 22 unidades y quedar ad-portas del grupo de los ocho. Si bien se encuentra en la novena casilla de la tabla, depende de sí mismo para clasificarse a los cuadrangulares.

Para lograr el pase a las finales, el entrenador Alberto Gamero deberá contar con su nómina titular y entre los inamovibles se encuentra Delvin Alfonzo, lateral venezolano por sector derecho. Precisamente, el jugador de 23 años habló en El Alargue de Caracol Radio sobre las cuentas que hacen al interior del grupo de cara a la posible clasificación.

El nacido en Puerto Ordaz se refirió también a su reciente expulsión en Copa Libertadores y la desconcentración frente al Pasto, que por poco le cuesta al grupo la victoria en suelo nariñense. En este orden de ideas reconoció que por pedido del cuerpo técnico deben estar enfocados en cada momento, más aún cuando se está necesitado de resultados.

Finalmente elogió a su rival de posición Sander Navarro, quien lo suplirá en Copa, y se mostró feliz por haber tenido una rápida adaptación al equipo, además de sentirse en una familia. “No pensaba que me iba a adaptar tan rápido. Cuando estaba en Chicó, sabía que me estaban buscando desde hace seis meses. Estaban detrás, pero no se pudo. Ahora tampoco se iba a poder, pero al final se pudo hablar entre ambas partes y pudimos llegar a un acuerdo”, sentenció.

Pelea por la clasificación en Liga

Cuentas para los cuadrangulares

“Nosotros hacemos cuentas, hablamos partido a partido... Aquí todos hacemos cuentas. Como el profe nos explicaba, ganando ese partido (contra Pasto) y ganando el día miércoles (contra Junior), ya estamos ahí en la pelea entre los ocho. También miramos los otros resultados, pero prácticamente dependemos de nosotros mismos. Eso es algo que tenemos en la mente y pensamos estar ahí adentro”.

Susto en Pasto

“Estábamos muy concentrados. De un momento a otro, no sé qué nos pasó. Estamos como muy parados, muy tranquilos. En un momento nos llegaron dos veces y ellos consiguieron el empate, pero teníamos la fe y la fuerza de que teníamos que buscar el partido para poder seguir con la mentalidad de meternos a ocho, que así será. Con ayuda de Dios, fue el tico que la metió, Vargas la metió a lo último y sumamos esos tres punticos”.

Duelo crucial ante Junior

“Bien o mal, el equipo viene con viajes y partidos muy seguidos. Debemos recuperarnos de la mejor manera para enfrentar lo que hay. Sabemos que Junior viene a veces con bajas, con falencias en estos últimos partidos, pero sabemos que es un equipo que sabe atacar, defender y busca el partido. Debemos saber buscar un partido que, como dice el profe, es de “ping pong” para ponerlo de ida y vuelta”.

Expulsión en Copa Libertadores

Expulsión

“Fue una calentura por buscar el partido, porque ya se estaban tirando mucho, entonces queríamos jugar y ya estábamos en el minuto de reposición. Queríamos buscar ese partido rápido y fue una niñada mía. Caí en la provocación de ellos y pequé. Debo es saberme manejar en esos momentos. El profe me dijo que tenía que calmarme, sabíamos que en cualquier momento podíamos empatar o algo, pero no tenía que hacer eso. Debo saberme manejar de esa manera”.

Sander Navarro, su reemplazo en Libertadores

“A Sander lo conozco, hablo con él, parchamos y todo en los entrenamientos. Creo que es un jugador joven, pero está para grandes cosas. Está de la mejor manera para afrontar los partidos que le vienen ahorita en Libertadores o así mismo en Liga. Siento que se ha entrenado de la mejor manera siempre, está muy concentrado, está está al 100. Así como yo le doy una mano al grupo, él se la puede dar el doble. Mis mejores deseos siempre para él”.

Presente deportivo

Millonarios es una familia

“En lo personal, me siento bien con mi nivel futbolístico. Llegué a un equipo grande, con personas que lo tratan a uno como una familia. Siento que me acogieron muy bien y siento que me adapté muy rápido a la forma de juego. Lo que el profe me trata de decir es que cuando pueda ataque y cuando no, dosifique y me quede atrás”.

Intensidad en cada momento

“El carácter y la personalidad no es negociable. Eso es lo que tenemos siempre... Los compañeros me dicen a veces que soy muy cansón, muy fastidioso. Uno trata de salir y darlo todo, siempre quiere quedar lo mejor para el equipo y uno mismo. Es solo en la cancha porque en la casa manda la mujer”.