Jugador del Unión Magdalena apuntado por presuntas apuestas declara por primera vez

Unión Magdalena pasó por un momento complejo al darse a conocer la presunta participación de algunos de sus futbolistas en la organización y ejecución de apuestas ilegales. Uno de los señalados es Daiver José Vega Mejía, extremo izquierdo, quien aparentemente participó en estos delitos, y que fue desvinculado del equipo.

“El Club Unión Magdalena S.A., se permite informar a periodistas, medios de comunicación, hinchas y opinión pública en general, que en el día de hoy por decisión de la Junta Directiva se le dio por terminado el contrato de trabajo al jugador de nuestro plantel profesional: DAIVER JOSÉ VEGA MEJÍA”, informó el club el pasado jueves 11 de abril, por medio de su página web y redes sociales.

Ante este hecho, el jugador de 27 años dio a conocer su versión por medio de un comunicado, en el cual resalta que no le dieron la posibilidad de defenderse y declarar ante estas acusaciones.

“Las acusaciones realizadas en mi contra, por parte de entidades y medios de comunicación, no fueron corroboradas o verificadas, mucho menos se me otorgó la oportunidad de defenderme, controvertir o alegar los cargos arrojados en mi contra, solo se dispuso como cierto todos los hechos que me endilgan”, indica el comunicado.

Y complementa: “Hoy se deja entre dicho mi profesionalismo, compromiso y amor, por un actuar ilegal por parte de entidades privadas y medios de comunicación, dentro de los trámites administrativos, disciplinarios y penales, de quienes, violando el derecho de igualdad, debido proceso y contradicción, hacen inferir a la comunidad, como autor intelectual y material de hechos que no corresponde a mi resorte”.

Por lo pronto, Vega se encuentra sin equipo y seguirá con su proceso legal con el objetivo de investigar, encontrar y sancionar a los verdaderos culpables de esta situación.

“En ese orden de ideas y observando las violaciones al debido proceso, derecho de igualdad y demás conexas, manifiesto con el firme propósito de hacer justicia que instauraré las acciones correspondientes en cada caso particular, a fin que los órganos que imparten justicia en el fútbol y Colombia, analicen, investiguen y sancionen, si existe merito a los verdaderos culpables de los hechos que se reprochan en mi contra”, continua el documento.