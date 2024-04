Alberto Gamero tras agónico triunfo de Millonarios en Pasto: “No había mañana”

Millonarios sufrió de más, pero logró un triunfo 2-3 ante el Deportivo Pasto que lo mantiene vivo y en la pelea por alcanzar un lugar entre los ocho mejores. El equipo de Alberto Gamero llegó a 22 puntos y se encuentra en la novena posición, a uno del octavo, América de Cali, y a tres del Junior, su próximo rival en El Campín.

Gamero elogió al cuadro nariñense y a sus dirigidos por lo que fue este compromiso por la fecha 16, reconoció que no tenía más alternativas que conseguir una victoria y explicó por qué realizó el cambio de Leonardo Castro luego del 0-2 a su favor, entre otras cosas.

“Indudablemente, se nos complicó, enfrentamos a un buen equipo, hay que reconocer también. Cuando íbamos ganando 2-0 intentamos manejar un poco más el balón, no se podía. Pasto nos atacó por los costados, nos tiró centros y nos complicó. Hubiese sido duro perder un partido de estos cuando se iba ganando 2-0″, reconoció.

A favor de su equipo, comentó: “Así como cometimos errores, también tuvimos la valentía para ir a buscar el 3-2 y ganamos un partido duro, complicado. Sabíamos que para el grupo no iba a ser fácil. Nosotros, hay que decirlo, llegamos el viernes de Bolivia, de un partido muy duro el jueves. Y para este partido no había mañana. A veces corregir ganando es bueno y nos deja más tranquilos, pero indudablemente que, así como hicimos cosas buenas, cometimos muchos errores”.

Del cambio de Leonardo Castro, comentó que el mismo jugador se lo solicitó. “En el presupuesto estaba, era que el que más molestias tenía era (Santiago) Giordana. Y Leo pidió el cambio, él jugó todo el partido en Bolivia, es normal. Lo que nosotros veíamos es que nos hacía falta un jugador en la mitad de la cancha, y por eso nos fuimos por (Juan Carlos) Pereira. Los dos goles fueron muy rápidos y de centro, nosotros controlamos la mitad, pero los costados también nos estaban entrando”.

Mientras que finalmente, reveló que tras el empate del Junior ante Envigado, decidió poner a todos sus titulares en el estadio Departamental, teniendo en cuenta que el cuadro barranquillero será su próximo rival y en Bogotá.

“Aquí no hay que escoger. Yo le pregunto a los jugadores, junto con el departamento médico, cómo están, cómo se sienten. Aquí no hay espera. Cuando vimos el resultado de Junior anoche yo hablé con ellos hoy, porque había 3-4 jugadores que no iban a jugar. Yo les hablé y les dije: ‘no puedo esperar para cuando, es hoy’. Ahora tenemos el día miércoles, es el miércoles. No tenemos que pensar en que hay que guardar, que hay que descansar. No. Después de que clasifiquemos miremos cómo vamos a descansar. Estamos en una maratón se puede decir (...) Lo que hicieron hoy estos muchachos fue duro, de valientes”, comentó.