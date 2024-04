“No he recibido ayuda”: Yeidi, la víctima arrollada por un tren de carga en Tunja

Tunja

Tres semanas después de que Yeidi Vanesa Rodríguez sufriera un accidente que le cambió su vida, ni las autoridades, ni la concesión de la vía férrea, se han comunicado con ella, para brindarle ayuda o para hacerle seguimiento a su situación: “ha sido la gente, la que me ha colaborado en lo que he necesitado. Me han ayudado mucho, pero nadie más me ha llamado, no me han dicho nada”, indicó la joven en Caracol Radio.

Después de amputaciones en sus pies y piernas, a Yeidi no le han podido cambiar sus vendajes desde hace dos semanas, debido a que está a la espera de que la EPS Capitalsalud le autorice este procedimiento.

Así lo afirmó su suegra, Claudia Agudelo, quien está a cargo de sus cuidados: “ya enviamos los documentos a Bogotá, para que autoricen las curaciones, porque no se las hemos hecho desde el domingo 24 de marzo. La respuesta que recibimos fue que tuvieron un festivo muy largo y que están retomando sus labores”.

Por el momento, la familia está a la espera de que se autoricen los procedimientos urgentes para Yeidi.