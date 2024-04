Miércoles 3 de abril las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

La Quinta división del ejército reforzó la presencia militar en límites entre Quindío y Tolima para evitar el ingreso del nuevo bloque de las disidencias de las Farc en ese departamento

1.000 soldados, son los encargados de custodiar las montañas de la cordillera central y de impedir el paso de grupos armados organizados por los corredores de movilidad que comunican con los departamentos del Valle del Cauca y Tolima.

El Brigadier General José Bertulfo Soto, Comandante de la Quinta División indicó “En el Quindío no hay grupos armados, tienen la intención de entrar, pero realizaremos nuestras operaciones de estabilidad para bloquear y evitar que ingresen al departamento a través de esta cordillera por los corredores de movilidad que vienen del Tolima y el Valle”.

el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, manifestó que es necesario ser contundentes con el trabajo que realicen en estos corredores de movilidad: “la seguridad es de todos e invito al Gobierno Nacional para que trabajemos en unidad por nuestro territorio”.

Durante el consejo de seguridad, los Alcaldes de los municipios manifestaron sus inquietudes y piden a la Gobernación Departamental, que se incremente el pie de fuerza en estos sectores

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos indicó que como consecuencia de estos anuncios se prevé que se incrementen los casos de extorsión no solo de las disidencias sino de la delincuencia común aprovechando esta situación.

La defensa de la mujer que provocó fatal accidente en Armenia solicitó medida diferente a la cárcel

El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control Garantías de Armenia reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Melissa Cortés Guzmán de 29 años por el delito de homicidio culposo agravado en el accidente de Tránsito donde perdió la vida el motociclista Arlés Arbeláez Morales de 50 años.

La abogada defensora, Sandra Milena Urrea expuso que Melissa no se predispuso a generar una afectación de la vida por lo que no hay intención a pesar de las opiniones divididas que genera el caso. Afirmó sobre la pena mínima de 53 meses que el juez de control de garantías no es quien condena, pero avizora el peligro futuro.

Especificó que de los 53 meses deben reducir hasta el 12.5% por aceptación de cargos y mientras más temprano se haga es mucho mayor el beneficio ya que no permite el desgaste de la justicia entonces la pena podría ser inferior a 48 meses.

Solicitó la libertad inmediata y si debe ser afectada su defendida podría ser una medida de aseguramiento no privativa de la libertad en cuanto a presentarse periódicamente ante la autoridad que fije el Juez, pero enfatizó que si requiere privación que sea entonces domiciliaria.

El Juez intervino y destacó que reconoce que la sociedad está dolida, pero deben actuar conforme a la ley y equilibrar los derechos al procesado y a la víctima. Dijo que analizará todo el material probatorio y las intervenciones de las partes para tomar la decisión respecto a definir la solicitud que ha hecho la fiscalía de que sea medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Debido a lo anterior suspendió la audiencia y quedó fijada para el lunes 8 de abril a las 2:30 de la tarde.

A propósito, en las últimas horas familiares y amigos realizaron un plantón a las afueras de la Fiscalía con el fin de llamar la atención de las autoridades para que se brinden las garantías en el proceso de judicialización con el fin de impartir justicia.

Nancy Morales la prima de la víctima dio a conocer su inconformidad por la imputación del delito de homicidio culposo agravado que considera no genera la reparación integral en la pena a imponer que es de 4 años y al aceptar cargos también tendrá rebaja lo que no le parece nada justo para la gravedad del hecho al arrebatarles a su ser querido.

Vale anotar que la mujer implicada en el caso está recluida en la permanencia de Calarcá mientras avanza el proceso judicial.

El presidente del colegio de abogados del Quindío Luis Alfonso Ramírez Hincapié a través de un comunicado rechazó los ataques, amenazas y difamaciones contra la abogada penalista de este caso Sandra Milena Urrea Orlas

En el comunicado señala “Por ningún motivo, ni ella ni nadie que esté actuando bajo el amparo de la Constitución, la ley y las normas procesales en cumplimiento de su quehacer profesional, debe ser amedrentado o sometido al escarnio público”,

Concluyó Ramírez Hincapié: “si bien es comprensible el gran impacto social y la amplia cobertura mediática que ha tenido el suceso relacionado con el accidente de tránsito en el que lamentablemente falleció un ciudadano y del que se responsabilizó a Melissa Cortés, no puede desde ningún punto de vista y bajo ninguna circunstancia, cohonestarse con la forma en que desde las redes sociales y canales de información, se está atacando, descalificando y acosando a la abogada Urrea Orlas, quien se ha caracterizado por ejercer la profesión con ética, rectitud y honestidad”.

Estudiantes de la universidad del Quindío denunciaron a través de redes sociales un caso de acoso sexual al interior de uno de los baños del segundo piso de la Facultad de Educación de la universidad del Quindío donde un estudiante habría acosado a dos mujeres, La rápida intervención de los vigilantes presentes detuvieron al estudiante y fue entregado la Policía que no lo capturó porque no hubo flagrancia

el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía, explicó que Bienestar Institucional activó la ruta Punto Violeta que ofrece una atención integral para abordar de manera oportuna denuncias relacionadas con violencia y discriminación de género en el campus universitario.

Además, se menciona en el comunicado que el caso ha sido remitido a la Fiscalía General de la Nación para tomar las medidas legales necesarias que ayuden a prevenir casos similares en el futuro. Las víctimas han recibido atención en el centro de salud de la universidad, y se ha informado a los padres sobre lo sucedido, proporcionándoles el apoyo y acompañamiento profesional que requieran.

Precisamente en las últimas horas hubo plantón en la facultad de educación de la Uniquindío donde estudiantes y docentes repudiaron este caso de violencia de género, la decana de Facultad Ciencias de la Educación Ligia Janneth Molina Rico rechazó estos hechos y dijo que como mujer repudia los sucesos y está al tanto de la situación para que no se vuelva a repetir.

Monitoreo permanente en el Quindío frente a la temporada de lluvias, organismos de socorro entregan recomendaciones

Y es que ya inició la temporada en el departamento que ha sido evidente en los últimos días por las fuertes lluvias que han generado emergencias en diferentes municipios.

La directora de la Unidad Departamental de Gestión del riesgo, Diana Milena Giraldo mencionó que el actual panorama se extendería hasta el mes de junio por eso establecieron reunión con el comité de manejo de desastres para generar el alistamiento preventivo y la organización institucional que se requiere para las eventualidades que pueden presentarse como granizadas, crecientes súbitos, deslizamientos e inundaciones.

Envío un mensaje a los ciudadanos en el sentido de revisar las cubiertas de los techos de las viviendas, recolectar la basura de manera correcta con el objetivo de evitar las afectaciones.

En ese mismo sentido dijo que los municipios cordilleranos debido a su zona geográfica son los más vulnerables y por eso cuentan con atención especial.

CRQ y Policía Ambiental rescatan perro de monte que ingresó a una escuela rural de Circasia

Los hechos se registraron en la institución educativa de la vereda Llanadas hasta donde llegó el gestor ambiental de la CRQ del municipio y uniformados tras atender el llamado de la comunidad que reportó la presencia del ejemplar de la fauna silvestre en las instalaciones de la escuela desde la noche anterior.

El espécimen fue llevado por la Policía Ambiental al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre para su valoración y posterior reintegro a su hábitat natural.

Desde la Alcaldía de Armenia lideraron el proceso para manifestar interés al Ministerio de Transporte de celebrar convenio con los municipios con límites comunes, con el fin de eliminar, para los vehículos tipo taxis, la Planilla Única de Viaje Ocasional hacia el Aeropuerto Internacional El Edén.

Esta manifestación de interés fue firmada por los alcaldes de Armenia, Salento, Circasia, Montenegro y La Tebaida.

No para el drama para los usuarios y las familias de los afiliados a la EPS Asmet salud en el Quindío, desde Armenia familiares de un hombre que está recluido en la UCI de la clínica del Café hacen un llamado de SOS para que su familiar sea trasladado a una clínica de mayor nivel para recibir el tratamiento adecuado

No hay derecho el túnel peatonal del hospital San Juan de Dios de Armenia sigue abandonado, cerrado y subutilizado desde hace varios meses, aunque ahora está en poder de corpocultura solo se abriría para exposiciones

En el Quindío impulsan un proyecto para la construcción de la escuela de pensamiento y paz

La diputada Jessica Obando señaló que están construyendo diferentes organizaciones populares y comunitarias sobre la escuela de pensamiento colectivo y construcción de paz en Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya.

Dijo que con base a la alerta temprana sobre el uso de menores de edad en bandas criminales es clave formular este tipo de proyectos por la negación de las autoridades sobre el panorama.

A todos los beneficiarios del Programa Colombia Mayor, que se iniciará la entrega del ciclo 3 (marzo 2024), a partir del 4 al 20 de abril de 2024, a través de su operador bancario SUPERGIROS en los puntos Facilísimo en el Departamento del Quindío.

La Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia estará liderada por Harrison Santamaría Huertas como nuevo gerente de Fomvivienda.

Durante el mes de abril, los trabajadores dependientes afiliados a Comfenalco Quindío en categorías A y B deben presentar el certificado escolar de sus beneficiarios entre 12 y 18 años con 364 días para continuar recibiendo la cuota monetaria mensual que otorga la Caja.

Para cumplir a cabalidad con este trámite, los trabajadores afiliados deben presentar el formato de certificado escolar, que puede ser descargado del sitio web comfenalcoquindio.com, llenar los campos y solicitar firma del rector de la institución de educación en la que estudian sus beneficiarios.

En deportes, El ciclista quindiano, nacido en Quimbaya, Diego Pescador fue segundo en el Palio del Recioto en Italia🇮🇹, una de las carreras Sub-23 de ciclismo más importantes del mundo.

El joven ciclista de 19 años de edad que pertenece al equipo Team GW Erco Shimano desde Italia destacó el trabajo en equipo que permitió este buen resultado y que estuvo a muy poco de llevarse la carrera, envió un saludo a su familia, sus padres, su hermano y a su pueblo natal el municipio de Quimbaya por el apoyo a la distancia.

